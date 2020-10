Torreiche Partie: Der FC Ligist und Flavia Solva trennen sich Unentschieden

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 11:00

Am Samstag traf der FC Raiffeisen Ligist in der Unterliga West auf den SV Flavia Solva. Die Heimmannschaft war nach den letzten Runden auf den Gewinn dieser Partie fokusiert. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen sie wurden nicht enttäuscht. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Als Schiedsrichter der Begegnung fungierte Salhudin Causevic.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Flavia-Spielmacher Tobias Ringert (hier noch im Dress von Lebring) verletzte sich erneut schwer am Knie und fällt für den restlichen Saisonverlauf aus

SV Flavia Solva führte bereits nach 18 Minuten durch einen Doppelpack von Patrick Kinhamer mit 2:0

Auf der Grund der Tabellensituation der beiden Mannschaften musste man eigentlich von einem Spiel mit wenig fussballerischen Leckerbissen ausgehen. Die Begegnung stand aber wider Erwarten auf sehr hohem Niveau und wurde sehr temporeich geführt. Gleich in den ersten Minuten bearbeitete der SV Flavia Solva die gegnerische Abwehr, agierte in den Zweikämpfen aggressiver und zwang dem Gegner sein Spiel auf. Nach einem Eckball der Gastgeber zelebrierte Flavia einen Bilderbuchkonter und Patrick Kinhamer versenkte nach 5 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 0:1. Unmittelbar danach ließ der Flavianer Niko Maksimovič das gegnerische Gehäuse erbeben, sein Schuss traf nur die Stange. In der 18. Minute erkämpften sich die Römer den Ball im Mittelfeld, setzten einen Pass in die Tief und Patrick Kinhamer sprintete von links in Richtung Tor und setzte einen Schuss ab. Dieser sprang von der Stange hinter die Linie und sorgte für die 0:2 Führung der Gäste. Mit diesem Pausenstand schickte Schiedsrichter Salhudin Causevic beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer durften sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Oliver Blumauer sorgte mit zwei Treffern binnen 10 Minuten für Furore und erlöste den FC Ligist

Nach dem Wiederbeginn sahen die Besucher einen völlig anderen FC Ligist, sie wollten jetzt so schnell als möglich zu einem Treffer kommen. In der 48. Minute entschied der Unparteiische auf Strafstoß für LIgist. Dominic Scheiber legte sich den Ball auf und wollte Torhüter Mathias Jos überraschen, dieser ließ sich nicht überlisten und hielt den Strafstoß. Der Referee ließ diesen aber völlig überraschend wiederholen und im zweiten Versuche blieb der Schütze Sieger und stellte auf 1:2. Nach dem Anschlusstreffer kickte Flavia den Ball an und Manuel Prisching spielte einen Pass in die Tiefe auf Patrick Kinhamer. Dieser konnte nicht mehr regelkonform gestoppt werden und es gab den nächsten Penalty. Kapitän Manuel Prisching trat an und es klingelte im Kasten. Neuer Spielstand: 1:3 für die Gäste. In der 74. Minute verletzte sich der Spielmacher der Römer, Tobias Ringert an seinem ledierten Knie so schwer, dass er ausgewechselt werden musste. Ein wahrer Schicksalsschlag für die Flavianer und den Spieler, hatte er sich doch erst vor einem Jahr am selben Knie das Kreuzband abgerissen. Jetzt standen die Gäste sichtlich unter Schock und der Spielfluss riss ab. Der FC Ligist roch jetzt den Braten und war in der Schlussphase noch einmal alles nach vor. In der 88. MInute attackierte die Flavia-Defensive zu mangelhaft und ein Pass von der rechten Seite landete genau vor den Beinen von Oliver Blumauer. Dieser drückte den Ball über die Linie und traf zum 2:3 Anschlusstreffer. Jetzt wurde es nochmal richtig spannend. Der Unparteiische zeigte acht Minuten Nachspielzeit an und in der 97. Minute hatten die Gastgeber noch einmal Eckball. Zwei Kopfballduelle konnten von den Flavianern nicht gewonnen werden und wiederum war es Oliver Blumauer der mit seinem Kopfballtreffer den 3:3 Endstand fixierte. Der FC Ligist feierte nach Spielende den gewonnen Punkt und Flavia ärgerte sich über die verlorenen zwei Punkte. In der nächsten Runde gastiert der FC Ligist beim Kellerduell gegen den Tabellenletzten AC Linden. Der SV Flavia Solva empfängt den TUS Groß St. Florian.

FC RAIFFEISEN LIGIST - SV FLAVIA SOLVA 3:3

Torfolge: 0:1 (5. Kinhamer), 0:2 (18. Kinhamer), 1:2 (48. Scheiber (E)), 1:3 (50. Prisching (E)), 2:3 (88. Blumauer), 3:3 (97. Blumauer)

Stadion Ligist; 95 Zuseher; Causevic

Aufstellung:

FC Raiffeisen Ligist: Fabian Rene Steiner, Mario Krienzer, Matthias Repic, Stefan Freisinger (74. Wagner), Patrick Hutter, Oliver Blumauer, Florian Rabitsch (43. Scheiber), Matthias Franz (59. Ritz), Manuel Ruprechter (K) (74. Krauss), Oskar Groß, Lukas Ofner

SV Flavia Solva: Mathias Johs, Manuel Krenn, Christoph Oliver Heritsch, Tobias Ringert (74. Kainz), Niko Maksimovič (59. Elmas), Roman Lorenz, Sandro Mally, Patrick Kinhamer, Manuel Prisching (K), Michael Muckenauer, Kevin Müller

Stimmen zum Spiel:

Christoph Krasser, Trainer Ligist:

"Ich war mit unserer spielerischen Leistung in der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Wir konnten viele Chancen kreieren, versäumten es leider diese in Tore umzumünzen. Der Gegner überzeugte vorallem mit schnellen Bällen in die Tiefe. Der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel zu einem optimalen Zeitpunkt, knapp nach der Pause. Die Hoffnung wurde aber gleich im Gegenzug mit dem 3:1 gedämpft. Wir haben trotzdem nicht aufgegeben und konnten durch zwei Tore ein schlussendlich hoch verdientes Remis erreichen."

Christopher Marat:

"Die erneute schwere Verletzung von Tobias Ringert war ein Schock für mich und die ganze Mannschaft. Ich wünsche ihm viel Kraft und ich hoffe er kommt stärker zurück. Wir schenkten zum dritten mal in der Nachspielzeit Punkte her."

by René Dretnik

Foto: Purgstaller