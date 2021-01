Adé Abstiegskampf: Der SC Bad Gams will der Unterliga noch länger erhalten bleiben

Details Samstag, 23. Januar 2021 19:27

Der SC Hagebau Wallner haderte in der vergangenen Saison mit der Konstanz. Auf gute Spiele folgten weniger tolle Darbietungen, so richtig rund lief das Leder zu Beginn nicht. Dies war aber auch auf das anfängliche Fehlen der beiden Stützen Florian Thomann und Patrick Posch zurückzuführen. Nach Rückkehr der beiden ging ein Ruck durch die Mannschaft und die Elf von Zeljko Vukovic steigerte sich von Spiel zu Spiel. In der Schlusstabelle der Unterliga West belegen die Weststeirer den 9. Tabellenrang. Der SC Bad Gams wird mit ziemlicher Sicherheit auch in der nächsten Saison in der Liga verbleiben. Aus diesem Grund hält man sich am Transfermarkt daher vorerst noch zurück. Sollte die Saison aber zu Gänze fertiggespielt werden, werden die Karten aber neu gemischt und Verstärkungen geholt.

SC Hagebau Wallner Bad Gams

Tabellenplatz: 9. Unterliga West

Heimtabelle: 12.

Auswärtstabelle: 4.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 3:2 gg. Dobl (9. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 2 Spiele

höchste Niederlage: 2:4 gg. Pölfing Brunn (1. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1

bekommene Tore/Heim: 3,5

geschossene Tore/Auswärts: 1,8

bekommene Tore/Auswärts: 1,6

Spiele zu Null: -

Fairplaybewerb: 9.

Gelbe Karten: 23

Gelb/Rote Karten: 1

Rote Karten: -

Bester Torschütze: Andreas Ehmann (4)

Interview mit Kapitän Patrick Posch:

Wie ist man mit dem Verlauf der Herbstsaison zufrieden?

Am Anfang lief es relativ schlecht, deshalb waren wir nicht zufrieden. Zum Ende hin hat das Werkl langsam zu laufen begonnen, die Neuzugänge haben sich gut integriert, die Räder haben dann ineinander griffen.

Wie war die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Die Stimmung war sehr positiv. Auch am Anfang, wo wir nicht so gut gestartet sind. Mit der Zeit wurde sie dann noch besser. Wenn die Partie passt, kommt der Erfolg.

Gab es vereinsintern Maßnahmen, um die Ansteckungsgefahr in der Kabine bzw. auch in der Kantine möglichst gering zu halten?

Wir haben alle Vorgaben genau eingehalten. Zusätzlich noch die Kabinen geteilt, um möglichst wenige Spieler gemeinsam in den Kabinen zu haben. Das hat der Vorstand wirklich sehr gut gelöst, wir hatten gottseidank auch keinen positiven Coronna Fall.

Kannst du den Stopp des Fußball-Unterhauses Anfang November nachvollziehen?

Im Endeffekt schon. Man kann es nicht argumentieren, dass alles zu hat, man aber weiter Fußballspielen darf. Der Stopp war unumgänglich.

Hat der Verein bereits Unterstützungszahlungen vom Staat erhalten?

Das liegt nicht in meiner Verantwortung.

Rechnet man im Winter mit Transferbewegungen?

Ich glaube nicht, dass sich allzu viel tun wird.

Auf welchen Positionen sieht man Handlungsbedarf?

Das liegt in der Macht des Vorstandes, dazu möchte ich nichts sagen.

Wordrap:

SC Bad Gams: familiärer Verein mit einem guten Zusammenhalt

Lieblingsverein: SC Bad Gams

Lieblingskicker: Erling Haaland

Ligaportal.at: hilfreiche Plattform für den Fußball, sehr informativ, vor allem der Liveticker

Gänsehaut bekomme ich: bei emotionalen Spielen

Lieblingsspeise: Lasagne

Lieblingsgetränk: Holundersaft gespritzt

Mit wem würdest Du gerne einen Tag tauschen: Jürgen Klopp

In diesem Film hätte ich gerne mitgespielt: American Pie

Vorbild: Jürgen Klopp

Ziele: bei meinem Job als Tormanntrainer bei Sturm soweit als möglich zu kommen, als Trainer arbeiten

Frauenfußball: ist im Vormarsch, sollte mehr Beachtung erhalten

Davon kann ich nicht genug kriegen: Fußball

by René Dretnik

Foto: SC Bad Gams/privat