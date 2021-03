Starmania ruft: Michael Russ ist Fussballer und Sänger aus Leidenschaft

Details Dienstag, 02. März 2021 21:09

Der Kapitän des Tabellenführers SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch hat neben dem Fußball noch eine andere große Leidenschaft. Der talentierte Sänger und Songwriter von nebenan - der am Erfolgslauf seines Teams einen nicht so unerheblichen Anteil hat - ist auf dem besten Wege die nächste Stufe seiner musikalischen Karriereleiter zu erklimmen. Seitdem er 14 ist dreht sich alles nur um die Musik. Ob am Klavier oder mit einer Gitarre in der Hand - Michael Russ könnte im Alleingang ganze Stadien füllen und ist damit der ultimative Live-Künstler. Ob es ihm auch bei Starmania gelingt? Am Freitag, den 12. März gehts um 20:15 Uhr auf ORF 1 los.

Michael Russ geigt am Platz und auf der Showbühne auf (hier im Spiel gegen den SV Gralla)

Der junge Südsteirer hat in zahlreichen Bands gespielt, gesungen und früh begonnen seine ersten eigenen Songs zu schreiben. 2014 hat er diese dann als Teil der Band “The Rootups” veröffentlicht. Bereits 2017 überzeugte er in der TV-Show “The Voice” und stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass in ihm ein großer Künstler steckt, der nicht nur auf dem Fußballfeld begeistert, sondern auch die Bühne rockt. Zusammen mit Coach Mark Forster hat Michael Russ dabei gar das Semi-Finale erreicht. Nach diesem Höhenflug wurden die Talente-Scouts des Österreichischen Musiklabels Global Rockstar auf den talentierten Musiker aufmerksam.

Michi Russ rockt nicht nur das Fussballfeld sondern auch die Bühne - er ist bei Starmania dabei

Seitdem ist der Vollblutmusiker laufend im Studio und nimmt neue Musik auf. Seine letzte Single “Go Wild” wird seit Release immer noch täglich in den Radios gespielt und hat fast 400.000 Streams auf Spotify. Seine kommende EP 2021 steht bereits in den Startlöchern und wird zusätzlich vom „Österreichischen Musikfond“ gefördert. Ab 12. März wird er darüber hinaus in der österreichischen TV Casting Show “Starmania” zu sehen sein und auch seine neue Single „Queen of my heart“ präsentieren. Wie schon bei seinem Auftritt bei „The Voice“ werden ihm auch da seine Fans - und nicht nur die aus seiner Heimatgemeinde Tillmitsch - die Daumen drücken. Hier kann er es zum wiederholten Male beweisen, dass er nicht nur am Fußballfeld Coolness ausstrahlt, sondern auch auf der Bühne. Am Feld ist er dafür bekannt, seine Mitspieler mitzureissen, bei Starmania hat er sich zum Ziel gesetzt, die Zuseher am Bildschirm und auch die Jury zu begeistern. Einen kleinen Vorgeschmack zu seinem Repertoire gibt’s am Mittwoch, den 3. März beim Online-Musik-Bingo & Livekonzert um 20:18.

Steckbrief:

Spitzname: The Voice

Alter: 27 Jahre

Lieblingsspeise: Palatschinken von der Mama

Lieblingsgetränk: Mineral Zitron

Lieblingssong: We are the Champions

Vorbild: Leon Panikvar

persönliches Ziel: Aufstieg in die Oberliga

Was hat mich am meisten geprägt: das Tor im Derby gegen Gralla aus 40 Metern

Mein größter Traum ist: Zusammen mit Ed Sheeran auf der Bühne zu stehen

by René Dretnik

Fotos: SV Tillmitsch und Michaela Lorber photography

