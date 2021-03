Tillmitsch: Das Klopfen an die OL-Tür ist an Heftigkeit kaum zu überbieten

Details Montag, 08. März 2021 17:30

Vieles deutet darauf hin, dass die coronabedingte Spielpause im Amateur-Fußball, zumindest noch bis Ostern dauern wird. Was heißt, die Vorbereitung eingerechnet, dass es mit den Punktspielen wohl nicht vor Anfang Mai losgehen wird. Was dann angesichts des vollen Pensums, es stehen in der Unterliga West zumindest noch 16 Spiele an, wohl eine ganz enge Geschichte ist. Demnach ist wohl davon auszugehen, dass die "Herbstrunden-Variante" zum greifen kommt. Sprich, nachdem die Hinrunde komplett gespielt ist, besitzt diese auch eine entsprechende Aussagekraft. Was heißt, dass der Führende das Aufstiegsrecht besitzt, Absteiger gibt es in diesem Fall, einmal mehr, keine. Aber wie sieht der Sachverhalt dann, sollte diese Szenerie in Kraft treten, eigentlich aus? Wer besitzt die besten Aufstiegs-Möglichkeiten? Die nächste Liga die Ligaportal.at durchleuchtet ist die Unterliga West.

Tillmitsch hat alle Trümpfe in der Hand

In der Unterliga West ist es der Fall, dass der Herbst-Durchgang mit jeweils 13 Partien fertiggespielt werden muss. Dann ist es der Fall, dass sich der Verein, der ganz oben zu finden ist, über den Aufstieg in die Oberliga Mitte/West freuen kann. Dafür kommen derzeit, großzügig betrachtet, zumindest noch 5 Mannschaften infrage. Wie sieht die aktuelle Lage aus bzw. welche Hürden gilt es für die Teams im Frühjahr (hoffentlich), noch zu überspringen?

(Aller Voraussicht nach gilt es für den SV Tillmitsch, auf dem Weg in die Oberliga, noch vier Hürden zu überspringen)

1. TILLMITSCH 9 Spiele 24 Punkte

Lannach (H), St. Veit (A), Pölfing-Brunn (H), Bad Gams (A) = möglich: 36 Punkte = Titelchance: 55%

2. GROSS ST. FLORIAN 10 Spiele 22 Punkte

Linden Leibnitz (H), Bad Schwanberg (A), Hengsberg (H) = möglich: 31 Punkte = Titelchance: 25%

3. HENGSBERG 10 Spiele 20 Punkte

Pölfing-Brunn (H), Ligist (H), Groß St. Florian (A) = möglich: 29 Punkte = Titelchance: 8%

4. PÖLFING-BRUNN 8 Spiele 15 Punkte

Bad Schwanberg (A), St. Veit (H), Hengsberg (A), Tillmitsch (H), Ligist (A) = möglich: 30 Punkte = Titelchance: 10%

5. GRALLA 10 Spiele 15 Punkte

Ragnitz (A), Lannach (H), St. Veit (A) = möglich: 24 Punkte = Titelchance: 2%

Photocredit: SV Tillmitsch

by: Ligaportal/Roo

