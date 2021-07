Unterliga West: Aktuell - 28 Testspielergebnisse (5. - 18. Juli)

Details Montag, 19. Juli 2021 00:09

Wohl kaum war die Freude größer bzw. das Verlangen stärker, dass es endlich wieder mit der Punktejagd losgeht. Obwohl sich das Virus noch nicht wirklich verabschiedet hat, Stichwort Deltavariante, ist die Hoffnung aufgrund der gegebenen Impfungen groß, dass im Amateurbereich endlich wieder eine gesamte Saison absolviert werden kann. In der Unterliga West, der Startschuss erfolgt am Freitag, 6. August, scheint der Favoritenkreis breit gefächert zu sein. Demnach ist mit einer offenen Meisterschaft, bei der sich die Teams nichts schenken werden, zu rechnen. Hier schon einmal in der Übersicht die Testspiele aus der KW 27 und 28 (5. bis 18. Juli).

Mannschaft Gegner Liga Ergebnisse FC Leibnitz Bärnbach OLM 6:3 St.Margarethen ULS 3:2 Bad Schwanb. Söding GLW 4:2 Gralla St.Margarethen ULS 2:1 Gratkorn OLM 2:2 Ligist Hitzendorf ULM 1:2 Sturm II RLM 0:1 Pölfing-Brunn Stainz GLW 2:2 LUV Graz GLM 2:1 Bad Gams Großklein OLM 2:8 Dobl Lassnitzhöhe 1.MB 7:3 Söding GLW 3:3 Flavia Solva Köflach OLM 2:0 Heimschuh GLW 3:0 Tillmitsch Bärnbach OLM 5:1 Hausmannstätten ULM 6:0 Lannach St. Marein/G. GLM 4:3 Frohnleiten OLM 1:4 Köflach OLM 1:2 St. Veit/S. Wettmannstätten GLW 3:0 Siebing GLS 5:0 Gabersdorf OLM 1:3 Hengsberg Gabersdorf OLM 0:4 Rebenland OLM 1:2 Ragnitz St.Stefan/St. GLW 3:0 Tobelbad OLM 1:0 Allerheiligen II GLW 2:2 Feldkirchen GLM 3:3

by: Ligaportal/Roo