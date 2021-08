Kampfstarke Gäste: Dobl erkämpft sich ein Unentschieden beim SV Gralla

Details Samstag, 07. August 2021 11:49

Zu ihrem Saisonauftakt trennten sich SV RB Pichler Bau Gralla und SV TIBA Austria Dobl mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz 75 % Ballbesitz und numerischer Überlegenheit schafften es die Gastgeber nicht sich frühzeitig die drei Punkte zu sichern. Die Gäste aus Dobl, die mit sieben Spielern aus dem eigenen Nachwuchs angetreten waren, zeigten Moral und holten einen Rückstand auf.

Gralla-Coach Martin Sternad war mit der Darbietung seiner Mannen nicht zufrieden.

Mit einem Ballbesitzfussball, der zwischendurch an das spanische Team erinnerte, wollten die Hausherren den SV Dobl bezwingen. Der SV Gralla war von Beginn weg das dominantere Team und fühlte sich in der Favoritenrolle sichtlich wohl. Die Gäste aus Dobl versuchten den Spielfluss zu stören und über Konter zum Erfolg zu gelangen. In der 38. Minute spielte Doris Kelenc einen Freistoß kurz auf Dominik Nöst ab und der Neuzugang vom SV Frauental bedankte sich mit dem 1:0 Führungstreffer. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

In numerischer Unterlegenheit agierte der SV Dobl immer besser

Auch im zweiten Durchgang gab Gralla den Ton an, wurde aber von taktisch hervorragend eingestellten Doblern im Spielaufbau gestört. In der 54. Minute wurde Pajtim Hoti mit Gelb-Rot vom Platz gestellt - die Gäste waren ab sofort mit einem Mann weniger am Platz vertreten. Mit der numerischen Überlegenheit begann sich bei den Hausherren der Schlendrian einzuschleichen. Gralla agierte jetzt sehr lässig am Feld und attackierte nur mehr halbherzig. Dobl hingegen wurde jetzt immer dynamischer und aktiver und kam dadurch auch in Minute 84 zum verdienten 1:1 Ausgleich. Daniel Hubmann setzte einen Freistoß unhaltbar in den Kasten und rettete seinem Team einen Punkt.

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – SV TIBA Austria Dobl, 1:1 (1:0)

16 Dominik Noest 1:0

84 Daniel Hubmann 1:1

Startaufstellungen:

Gralla: Aljaz Music - Gernot Krasser, Johannes Sterf, Philipp Mally, Florian Rupp (K) - Doris Kelenc, Timotej Petek, Gian-Carlo Feiertag, Lukas Walter, Klemen Lah - Dominik Nöst

Dobl: Christoph Dam - David Lang, Mark Ryan Pernitsch, Michael Weimüller, Gabriel Maier, Daniel Hubmann - Florian Hasenbichler, Julius Ortner (K), Michael Manfred Ebner, Paul Schmelzer - Pajtim Hoti

Stimmen zum Spiel

Martin Sternad, Trainer Gralla:

"Der Gegner hat unser Spiel neutralisiert und uns gezeigt, was Zweikampfstärke heisst. Ich bin sehr enttäuscht von unserem Auftritt!"

Markus Suppanitz, Trainer Dobl:

"Wir haben uns taktisch sensationell verhalten. Die Mannschaft hat die Vorgaben perfekt umgesetzt. Der Punkt war glücklich aber verdient."

by ReD

Foto: SV Gralla/privat

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!