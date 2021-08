Punkteteilung: Ein spätes Tor rettet den Lannacher Punkt gegen den USV Hengsberg

Details Samstag, 07. August 2021 12:26

In einer mitreissenden Begegnung mit vielen Torchancen trennten sich SV Grapos Lannach und USV Hengsberg mit 1:1 Unentschieden. Die Gastgeber hadern mit der Chancenverwertung, lassen einige tolle Möglichkeiten ungenützt. Trotzdem ist das Glück auf der Seite der Heimischen - der Ausgleichstreffer fällt erst in der 94. Spielminute.

Lannach vergab im ersten Durchgang einige Hochkaräter

Bei dieser Begegnung merkte man es den beiden Teams an, dass sie lange kein richtiges Meisterschaftspiel mehr bestritten hatten. Die Protagonisten am Feld waren sehr hektisch und ein wenig nervös. Die Gastgeber versuchten das Spiel zu machen - die Gäste agierten sehr passiv. Der SV Lannach erspielte Chance um Chance - die wohl beste hatte der junge Julian Kaiser - er verfehlte das leere Tor. Aber auch die Möglichkeiten von Mak Karabegovic und Jetmir Torra waren nicht von schlechten Eltern, blieben aber ohne zählbaren Erfolg - so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Mak Karabegovic rastet aus und sieht Rot

Auch im zweiten Durchgang bot sich den Besuchern ein ähnliches Bild. Der SV Lannach drückte auf den Treffer - Hengsberg stand hinten sehr gut und lauerte auf Fehler der Gegner. Das Abwarten zahlte sich scheinbar aus, in der 60. Minute entschied Schiedsrichter Salhudin Causevic völlig zurecht auf Elfmeter für Hengsberg. Urban Cander legte sich den Ball auf den Punkt und versenkte ihn zum 0:1 im Netz. In der 70. Minute stellte sich Mak Karabegovic zum Leidwesen seiner Mitstreiter selbst in den Fokus. Der Neuzugang rastete komplett aus und wurde vom Schiedsrichter vom Platz gestellt. Mit einem Mann weniger stellten die Hausherren jetzt das System auf 3er Kette um - und der Mut wurde belohnt. In der 94. Minute traf Jetmir Torra zum 1:1 Ausgleich und rettete seinem Team den Punkt.

Unterliga West: SV Grapos Lannach – USV Hengsberg, 1:1 (0:0)

60 Urban Cander 0:1

94 Jetmir Torra 1:1

Aufstellungen:

Lannach: Patrick Laibacher - Alexander Christof, Armin Zejnic, Philipp Wolf, Julian Kaiser - Mak Karabegovic, Thomas Seidl, Marcel Grinschgl, MA Bernd Hold (K) - Jetmir Torra, Aleksander Kramberger

Hengsberg: Dominik Huberts, Dominik Prettenthaler, Jasmin Dedic, Thomas Friess , BEd, Primoz Potocnik, Niko Vajda, Urban Cander (K), Lukas Andreas Robier, Daniel Dolinar, Fabio Schnabel, Christian Fauland

Stimme zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Natürlich ein glücklicher Punkt mit dem Tor in der Schlussminute, der aber aufgrund der 90 Minuten doch sehr verdient war."



