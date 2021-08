Derbyschlager in Wagna: Der SV Flavia und der SV Tillmitsch trennen sich mit 2:2

Details Sonntag, 08. August 2021 12:32

Das Schlagerspiel der Eröffnungsrunde in der Unterliga West fand im Römerstadion in Wagna statt. Der SV Flavia Solva lud den SV Fleischereimaschinen TIllmitsch zum Tanze. Den 700 Besuchern wurde ein rassiges und teilweise ruppiges Derby geboten. Flavia stellte den ambitionierten Tillmitschern ein Bein - am Ende waren auch die Gäste mit dem 2:2 zufrieden, mussten sie doch rund 20 Minuten mit einem Mann weniger auskommen. Einziger Wermutstropfen: Leider hat es der Verband veransäumt ein so wichtiges Spiel mit einem Assistenten zu besetzen - Schiedsrichter Harald Insupp hatte keine leichte Aufgabe zu bewältigen.

Ein rassiges Derby stand auf der Tagesordnung: Hier duelliert sich Patrick Kinhamer mit Dominic Langbauer

Matija Rozman besorgte nach zwei Minuten die 0:1 Führung der Gäste

Trotz der schnellen Führung der Gastelf nach zwei Minuten durch Matija Rozman merkte man beiden Teams die lange Zwangspause an. Das Werkl lief bei den Beteiligten nicht ganz so rund, wie es sich die jeweiligen Trainer erwartet hatten. Viele kleine Unsicherheiten hatten sich eingeschlichen - die Gastgeber brauchten zwanzig Minuten bis sie richtig ins Spiel fanden. Auf der Gegenseite ließ die Tillmitscher Mannschaft das gewohnte Kurzpassspiel vermissen, agierte phasenweise sehr nervös und unentschlossen. In der 22. Minute glich Flavia aus - Patrick Kinhammer überhob mit einem Fallrückzieher den Tillmitscher Schlussmann. In der 35. Minute entschied Schiedsrichter Harald Insupp auf Strafstoß für Tillmitsch - ein klarer Fall für Dejan Krjlanovic - er erhöhte auf 1:2 für die Gäste. Mit diesem Spielstand durften sich die Protagonisten von den Strapazen der ersten Halbzeit erholen.

Die 700 Besucher sahen ein packendes Derby mit vielen Zweikämpfen

Im zweiten Durchgang wurde die Begegnung etwas zerfahrener - einige versteckte Fouls die vom Unparteiischen übersehen wurden - ließen ein wenig Hektik ins Spiel aufkommen. In der 69. Minute wurde der Tillmitscher Kapitän Dan Kranjc mit der Ampelkarte vom Platz gestellt - die Auswärtigen mussten das Spiel ab sofort mit einem Mann weniger bestreiten. In Minute 73 bewies Christopher Heritsch Übersicht und zauberte einen Pass über die Abwehr der Gäste. Dominik Wurzinger war um den Tick schneller am Ball als Torhüter Valentino Maric und konnte somit den Ball zum 2:2 ins leere Tor schieben. Kurz darauf versuchte Patrick Kinhamer einen Seitvolley - der Aufsitzer wurde von Maric über die Latte abgewehrt. In der Schlussminute parierte Mathias Johs einen Hunderter von Semin Omerovic und rettete so seinen Römern den Punkt.

Unterliga West: SV Flavia Solva – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 2:2 (1:2)

2 Matija Rožman 0:1

23 Patrick Kinhamer 1:1

35 Dejan Krljanovic 1:2

73 Dominik Wurzinger 2:2

Startaufstellung:

SV Flavia Solva: Mathias Johs, Ing. Dejan Draskovic, Christoph Oliver Heritsch, Patrick Kinhamer, Matic Ficko, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner, Mladen Hasija, Dominik Wurzinger

SV Tillmitsch: Valentino Maric - Filip Pocrnja, Emir Dautovic, Gregor Stavbar - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer, Dejan Krljanovic, Matija Rožman, Dan Krajnc (K) - Jernej Leskovar, Denis Cekovski

Stimmen zum Spiel:

Christopher Marat, Trainer Flavia:

"Das war das erste Meisterschaftsspiel nach der Zwangspause. Vor so einer tollen Kullisse gegen den Titelaspiranten aus Tillmitsch 2:2 zu spielen stimmt mich positiv. Man hat gesehen, dass wir gute Qualität und Potential für mehr haben. Wir müssen aber dennoch hart weiterarbeiten und von Spiel zu Spiel denken."

Gregor Ortner, sportlicher Leiter:

"Es war keine spielerische Glanzleistung, trotzdem haben wir mit einem Mann weniger den Punkt im Hexenkessel von Wagna mitgenommen!"

Beste Spieler:

Dominik Wurzinger (Flavia), Matija Rozman (Tillmitsch)

by ReD

Fotos: Christian Fauland

