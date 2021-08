Spannung pur: Der FC Ligist gewinnt gegen SV Lannach mit 3:2

Details Samstag, 14. August 2021 13:55

Das wunderschöne Stadion in Ligist war der Schauplatz des West-Derbys in der Unterliga West zwischen dem FC Raiffeisen Ligist und dem SV Grapos Lannach. In einer spannenden Begegnung mit vielen Torchancen auf beiden Seiten setzten sich die Hausherren schlussendlich mit 3:2 durch.

300 Zuseher sahen ein spannendes und packendes Westderby

Ein rassiges Derby, das von beiden Teams mit hohem Tempo geführt wurde, wurde den rund 300 Besuchern in Ligist geboten. In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich einen Vorteil zu erarbeiten. DIe gefährliche Lannacher Offensive wurde von den Gastgebern gut neutralisiert. Nach einem schnell abgespielten Freistoß legte Kapitän Mathias Repic den Ball mustergültig auf Filip Misimi ab. Der kroatische Neuzugang stellte auf 1:0 (20.) Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Matthias Repic den Vorsprung des Heimteams auf 2:0 (41.). Mit der Führung für FC Raiffeisen Ligist ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang ging es Schlag auf Schlag - ein Tor folgte dem nächsten

Nach dem Wiederbeginn starteten die Gäste sehr engagiert und dynamisch in die Partie. Christoph Pichler witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den SV Lannach ein. Die Sturm und Drangphase der Lannacher wurde je unterbrochen, als Daniel Wüster in der 61. Minute das Netz zum Zappeln brachte und auf 3:1 erhöhte. Die Antwort der Gäste kam unmittelbar danach - Jetmir Torra war es, der in der 67. Minute das Spielgerät im Tor von FC Raiffeisen Ligist unterbrachte. Mehr war dann für die Auswärtigen nicht mehr drinnen - der FC Ligist ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Unterliga West: FC Raiffeisen Ligist – SV Grapos Lannach, 3:2 (2:0)

20 Filip Misimi 1:0

41 Matthias Repic 2:0

46 Christoph Pichler 2:1

61 Daniel Wuester 3:1

67 Jetmir Torra 3:2

Ligist: Julian Kalpacher - Michael Capretti, Oliver Blumauer, Raphael Appler, Lukas Ofner - Patrick Hutter, Filip Misimi, Matthias Lackner - Matthias Repic (K), Stefan Freisinger, Marko Pavic

Lannach: Patrick Laibacher - Alexander Christof, Armin Zejnic, Philipp Wolf, Julian Kaiser - Thomas Seidl, Marcel Grinschgl, Christoph Pichler, MA Bernd Hold (K) - Jetmir Torra, Aleksander Kramberger

Stimmen zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Aufgrund der ersten Hälfte war es ein verdienter Sieg. Ich bin stolz auf das Team! Wir stehen nach zwei Runden mit sechs Punkten da. Wir wissen aber, dass wir hart weiterarbeiten müssen um in dieser starken Liga zu bestehen."

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Ligist hat es geschafft, zum richtigen Zeitpunkt mit einfachen Mitteln die Tore zu machen. Ein Unentschieden wäre für mich gerecht gewesen, die Zuschauer haben aber mit Sicherheit ein packendes Derby gesehen."

by ReD

