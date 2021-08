Auswärtsdreier: Ein Doppelpack von Hachoud sichert Bad Schwanberg den Auswärtserfolg

Details Sonntag, 15. August 2021 09:58

Der USV Hengsberg empfing in der Unterliga West den SV Bad Schwanberg. Der im Vorjahr auf der Tuchfühlung mit der Spitze gelegene Gastgeber hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. Nach dem Unentschieden zum Auftakt verlor die Emersic-Elf 1:3 gegen SV Bad Schwanberg.

Bester Spieler: Markus Prattes bot eine überragende Leistung

Der USV Hengsberg war heute sehr defensiv eingestellt

Auf dem kleinen Hengsberger Platz taten sich schon sehr viele Mannschaften richtig schwer. B dieser Begegnung begann es eigentlich sehr gut für die Hausherren. Die Gastgeber, die total defensiv agierten und auf Konter lauerten gingen durch Christian Fauland in der 33. Minute in Front. Bevor es jedoch in die Pause ging, hatte Adel Hachoud noch das 1:1 von Bad Schwanberg parat (42.). Ein sauber ausgeführter Korner führte zu diesem Tor. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen - 1:1 Unentschieden lautete das Zwischenresultat.

Adel Hachoud markierte einen Doppelpack

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste das Kommando - hatten viel mehr Ballbesitz - die Hausherren versteckten sich in ihrer eigenen Hälfte. In MInute 51 entschied der Unparteiische Sascha Koprivnik auf Strafstoß für Bad Schwanberg. Christian Kluge trat an - fand aber im Hengsberger Torhüter Domink Huberts seinen Meister - er hielt den Elfmeter. In MInute 85 starteten die Gäste den 2. Versuch - wieder kam es zu einem Strafstoß. Jan Elsnik war jetzt an der Reihe und verwertete den Elfmeter zum 1:2 zugunsten von SV Bad Schwanberg Ehe der Abpfiff ertönte, war es Hachoud, der das 3:1 aus Sicht des Gasts perfekt machte (89.) und einen Doppelpack markierte.

Unterliga West: USV Hengsberg – SV Bad Schwanberg, 1:3 (1:1)

33 Christian Fauland 1:0

42 Adel Hachoud 1:1

86 Jan Elsnik 1:2

89 Adel Hachoud 1:3

Startformation:

Hengsberg: Dominik Huberts, Dominik Prettenthaler, Jasmin Dedic, Thomas Friess , BEd, Primoz Potocnik, Niko Vajda, Urban Cander (K), BEd Stefan Zöhrer, Daniel Dolinar, Mario Kreimer, Christian Fauland

Bad Schwanberg: Matic Struc, Sebastian Kluge (K), Markus Sebastian Saurer, Fabian Neuhold, Nardi Lazaric, Marcus Prattes, Jan Elsnik, Adel Hachoud, Christian Kluge, Maximilian Sommersguter, Michael Schuster

Stimmen zum Spiel:

Harald Rampitsch, Beirat Hengsberg:

"Die Gegner waren besser. Der Sieg war nicht unverdient."

Ewald Alker, sportlicher Leiter Bad Schwanberg:

"Der Sieg war mehr als verdient. Wir waren klar besser. Ein großes Lob an den Schiedsrichter, seine Leistung war souverän."

Beste Spieler: Markus Prattes (IV)

