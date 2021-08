Ungefährdeter Heimerfolg: Tus St. Veit/S. besiegt GASV Pölfing-Brunn mit 3:0

Details Sonntag, 15. August 2021 13:20

Die Tus St. Veit in der Südsteiermark entschied das Match gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn mit 3:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in der Unterliga-West Saison ein. Drei individuelle Eigenfehler der Gäste führten zu drei Treffern. Am Ende jubelten die Hausherren - die Gäste müssen weiterhin auf den ersten Zähler warten.

St. Veit gelang ein Auftakt nach Mass - nach sieben Minuten stand es bereits 1:0

Die Hausherren erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Nach sechs Minuten stellte Neuzugang Stefan Krofitsch die 1:0 Führung her. Er bezwang den Pölfinger Torhüter per Kopf nach einem Eckball.Tus St. Veit/S. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Krofitsch traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Nach 15 Minuten Spielzeit fanden die Gäste dann besser ins Spiel. Die Begegnung verlor jetzt aber an Spielfluss und war durch viel Kampf und Krampf im Mittelfeld geprägt. Marko Panikvar hatte in der 36. Minute großes Glück für sein Foul nur Gelb gesehen zu haben. Eine spielentscheidender Fehlgriff des Unparteiischen -den Panikvar markierte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die 2:0 Pausenführung.

Robert Kurez überlupfte den Pölfing Brunner Torhüter aus 35 Metern

Im zweiten Durchgang wurde dann noch weniger Fussball gespielt, die Spieler zollten der großen Hitze Tribut. Die junge Pölfinger Mannschaft kam nie mehr richtig in die Begegnung - St. Veit tat in dieser Phase auch nur das nötigste - einigen der 150 Besucher auf der Tribüne wurde schon langweilig bei der Betrachtung dieses Spiels. Doch dies änderte sich schlagartig: In der 54. Minute gelang Robert Kurez das Künststück den Torhüter aus 35 Metern zu überlupfen und er fixierte den 3:0 Endstand. Die Hausherren freuten sich über den ersten Dreier und feierten gemeinsam mit den euphorischen Fans ausgiebig.

Unterliga West: Tus St. Veit in der Südsteiermark – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 3:0 (2:0)

6 Stefan Krofitsch 1:0

47 Marko Panikvar 2:0

53 Robert Kurez 3:0

Startfomationen:

St. Veit/Vogau: Markus Gröbacher - Miha Psajd, Daniel Giegerl, Maximilian Ringert (K), Stefan Krofitsch, Christoph Klapsch - Rok Horvat, Simon Johannes Scheucher - Fabio Schantl, Marko Panikvar, Robert Kurez

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - Jan Jernejsek, Jon Cirpaci, Alexander Tschiltsch (K), Robert Klug, Lukas Luckerbauer, Alen Buksek - Mario Damse, Anej Lovrecic, Amar Seferagic - Aljaz Naglic

Stimmen zum Spiel:

Maximillian Ringert, Kapitän St. Veit:

"Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir es geschafft haben über einen Kampf den Sieg zu holen."

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing Brunn:

"Warum St. Veit gewonnen hat wissen sie wahrscheinlich selbst nicht. Wir haben unsere Chancen nicht genützt - der Gegner hat das Maximum herausgeholt. Unsere jungen sind leider noch sehr fehleranfällig, das wird derzeit beinhart bestraft. Wir müssen uns in Geduld üben, unsere junge Mannschaft braucht noch Zeit."

