Dreierpack: Patrick Kinhamer schießt Bad Gams im Alleingang ab!

Details Sonntag, 15. August 2021 18:59

Nach der tollen Darbietung des SV Flavia Solva in der ersten Runde der Unterliga West gegen Tillmitsch wollte die Elf von Christopher Marat gegen den SC hagebau Wallner Bad Gams einen Heimsieg einfahren. Die enthusiastischen Flavia-Fans sahen schlussendlich einen 3:0 Erfolg ihrer Mannschaft, bei dem Patrick Kinhamer alle drei Treffer erzielte.

In der ersten Halbzeit war Bad Gams besser - konnte aber die Torchancen nicht nutzen

Die ersten 40 Minuten in dieser Begegnung gehörten den Gästen. Die sehr diszipliniert auftretenden Bad Gamser agierten mit zwei Viererketten in der Defensive und wollten die Gegner zu Fehlern zwingen und durch Konter zum Erfolg kommen. Florian Thomann und Andreas Ehmann scheiterten in dieser Phase mit ihren Möglichkeiten am Flavia-Schlussmann Mathias Johs. Ein Ballverlust der Gäste leitete dann die Niederlage ein. Patrick Kinhamer nahm sich den Ball super mit und ließ dem Bad Gamser Kapitän Patrick Posch keine Chance. Mit der 1:0 Führung aus Sicht der Römer ging es in die Halbzeitpause.

Patrick Kinhamer hatte sein Visier richtig eingestellt und steuerte drei Treffer bei

Mit dem 1:0 im Rücken wurden die Flavianer dann immer besser - das Blatt wendete sich. Die Römer wurden immer giftiger und übernahmen sukzessive die Kontrolle - kamen aber nicht zum Torerfolg. Mit dem Ausschluss von Florian Thomann war die Niederlage der Gäste dann besiegelt. Patrick Kinhamer tankte sich in der 88. Minute durch und erhöhte auf 2:0. Nach einem Doppelpass mit Dominik Wurzinger traf der Schütze vom Dienst noch ein drittes Mal und fixierte den 3:0 Endstand.

Unterliga West: SV Flavia Solva – SC hagebau Wallner Bad Gams, 3:0 (1:0)

43 Patrick Kinhamer 1:0

88 Patrick Kinhamer 2:0

92 Patrick Kinhamer 3:0

Startaufstellungen:

SV Flavia Solva: Mathias Johs, Ing. Dejan Draskovic, Christoph Oliver Heritsch, Nico Pelzmann, Patrick Kinhamer, Matic Ficko, Ivan Grabovac, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Leandro Rabensteiner, Dominik Wurzinger

Bad Gams: Patrick Posch (K) - Andreas Ganster, Martin Ganster - Matej Filipovic, Miha Zajc, Lukas Dengg, Johann Edegger, Daniel Schipfer - Martin Gosch, Florian Thomann, Andreas Ehmann

Stimmen zum Spiel:

Christopher Marat, Coach Flavia Solva:

"Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben Geduld bewiesen und trotzdem versucht Fussball zu spielen. Das können wir aber noch besser. Aber wichtiger ist es, dass die ersten drei Punkte eingefahren wurden."

Zeljko Vukovic, Trainer Bad Gams:

"Wir hatten 43 Minuten lang alles unter Kontrolle, ein Ballverlust von uns hat zum 0:1 geführt. Bis zu dieser Situation war ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden. Nach der Gelb-Roten war es dann vorbei."

by ReD

Fotos: Christian Fauland

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!