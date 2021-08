Tabellenführung adé: Der FC Ligist verliert gegen Schwanberg und muss die Spitzenreiterrolle abgeben.

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Der SV Bad Schwanberg fügte dem FC Raiffeisen Ligist am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:2. Die 200 Besucher im Stadion Hollenegg sahen ein hochklassiges und schnelles Spiel, welches wieder einmal den Beweis anführte, wie stark die Unterliga West in der heurigen Saison ist.

Sebastian Kluge war heute der Antreiber bei Schwanberg und gleichzeitig bester Mann am Feld

Die Begegnung musste für 30 Minuten unterbrochen werden - Michael Capretti verletzte sich schwer

In den ersten 45 Minuten taten sich die Hausherren sehr schwer - das schnelle Umschaltspiel der Ligister - verursachte Probleme bei Schwanberg. Trotzdem gelang den Gastgebern bereits in der 15. Minute der Führungstreffer. Nach einer schön herausgespielten Aktion brachte Jan Elsnik brachte den Ball zum 1:0 im Tor unter. Der FC Ligist sammelte sich aber wieder schnell und erzielte in Person von Filip Misimi den Ausgleich (18.). In Minute 34 erlitten die Gäste einen Schock: Michael Capretti verletzte sich nach einem Zusammenstoß mit einem Gegner so schwer, dass das Spiel für 30 Minuten unterbrochen werden musste. Der verletzte Spieler wurde mit Verdacht auf Rippenbruch ins Krankenhaus gebracht, befindet sich aber schon wieder auf dem Weg der Besserung.

Im zweiten Durchgang gab Schwanberg das Heft nicht mehr aus der Hand

Nach der Unterbrechnung stellte Sebastian Kluge die Weichen für Bad Schwanberg auf Sieg, als er in Minute 36 mit dem 2:1 zur Stelle war. Doch wer jetzt glaubte, das sich der FC Raiffeisen Ligist aufgeben würde, der irrte. Daniel Wüster machte den Ausgleich perfekt (39.). Mit dem 2:2 Pausenstand ging es dann auch in die Kabinen. Nach dem Wiederbeginn gaben die Gastgeber von Anfang an das Ruder nicht mehr aus der Hand. Die Elf von Coach Toni Ehmann spielte ganz groß auf und Jan Elsnik fixierte mit seinem zweiten Treffer den 3:2 Endstand.

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – FC Raiffeisen Ligist, 3:2 (2:2)

15 Jan Elsnik 1:0

18 Filip Misimi 1:1

36 Sebastian Kluge 2:1

39 Daniel Wuester 2:2

63 Jan Elsnik 3:2

Aufstellungen:

Bad Schwanberg: Matic Struc, Sebastian Kluge (K), Markus Sebastian Saurer, Nardi Lazaric, Marcus Prattes, Jan Elsnik, Adel Hachoud, Matevz Struc, Christian Kluge, Michael Schuster, Damjan Trifkovic

Ligist: Julian Kalpacher - Michael Capretti, Raphael Appler - Daniel Wüster, Patrick Hutter, Filip Misimi, Matthias Lackner, Julian Kohlbacher - Matthias Repic (K), Stefan Freisinger, Marko Pavic

Stimmen zum Spiel:

Ewald Alker, sportlicher Leiter Bad Schwanberg:

"Wir sind nach besser ins Spiel gekommen und waren dann auch wirklich stärker und haben richtig gut gespielt. Die Mannschaft ist körperlich in einer Top-Verfassung, was nach so einer langen Pause nicht selbstverständlich ist."

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Das war spielerisch leider kein guter Auftritt von uns. Ganz bitter war die Elfmeterentscheidung, die aus unserer Sicht sehr schwer nachzuvollziehen ist. Ein Punkt wäre absolut drinnen gewesen. Gute Besserung an unseren Spieler Michael Capretti!"

by ReD

Foto: SV Schwanberg/privat

