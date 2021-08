Torloses Unentschieden: Der SV Dobl und USV Ragnitz trennen sich mit 0:0

Details Sonntag, 22. August 2021 11:16

Zwei sieglose Mannschaften trafen in der 3. Runde der Unterliga West aufeinander. Vor 100 Besuchern empfing der SV Tiba Austria Dobl den USV Glasmetall Temmel Ragnitz. Nach einer spannenden ersten Halbzeit flachte die Partie im zweiten Durchgang etwas ab und endete somit mit einem logischen 0:0 Unentschieden.

Schiedsrichter Heimo Blümel stand einige Male im Fokus hatte die Partie aber gut im Griff.

Ragnitz war in den ersten 45 Minuten aktiver und präsenter als Dobl

Beide Mannschaften wollten in dieser Begegnung ihren ersten Sieg einfahren - die Gäste aus Ragnitz waren die ersten 20 Minuten die spielbestimmendere Mannschaft. Gleich mit dem ersten Angriff gelang den Gästen der vermeintliche Führungstreffer: Denis Toplak köpfte nach einer Flanke von links den Ball in die rechte obere Ecke - doch Schiedsrichter Heimo Blümel aberkannte diesen Treffer. Das Spiel ging es jetzt hin und her, beide Teams kamen zu guten Möglichkeiten - die Torhüter standen vermehrt im Fokus und mussten ihren Kameraden vor Schlimmeren bewahren. Der erste Durchgang endete mit 0:0 - ein gerechter Spielstand - genau dem Spielverlauf entsprechend.

Im zweiten Durchgang blieben beide Teams hinter den Erwartungen

Die zweite Spielhälfte blieb in puncto Torchancen und Spannung einiges schuldig. Das Spieltempo reduzierte sich zusehends, Ragnitz konnte aus ihrer spielerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen und bei den Hausherren sah man ausser hohen Bällen nach vorne sehr wenig. Gefährlich waren die Gastgeber wenn überhaupt nur durch Standardsituationen - zwei Kopfbälle nach Kornern verfehlten aber ihr Ziel. In der Schlussminute wurde es noch einmal hektisch: Nach einem Konter reklamierten die Dobler ein Foulvergehen von Ragnitz-Torhüter Aljas Pungartnik, der den Ball im Herauslaufen rettete - der Unparteiische ließ aber weiterspielen. So endete dieses Spiel mit einem torlosen 0:0 und beide Mannschaften müssen weiterhin auf ihren ersten Sieg warten.

SV DOBL - USV RAGNITZ 0:0 (0:0)

Anton Fließer Sportanlage; 100; Blümel - Sahbegovic

Aufstellungen:

Dobl: Christoph Dam - David Lang, Mark Ryan Pernitsch, Julian Christian Mottnik, Gabriel Maier, Daniel Hubmann - Julius Ortner (K), Lukas Christian Friedl - Pajtim Hoti, Fisnik Shyti, Matthias Hecher

USV Ragnitz: Aljaz Pungartnik - Ivan Rajic, Marko Kramberger (K), Dominic Rass - Thomas Tauss, Domen Lah, David Sajnovic, Marko Ferk, Alexander Pototschnik - Denis Toplak, Marijo Sandor

Stimmen zum Spiel:

Markus Suppanitz, Trainer Dobl:

"Trotz zwei Ausfällen und drei kranken Spielern auf der Bank haben wir total entgegengehalten. Das Unentschieden ist gerecht. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, sie haben bis zum Umfallen gekämpft und gezeigt was ihn ihnen steckt."

Michael Herrmann, Trainer Ragnitz:

"Wir haben nach der ersten Halbzeit leider total den Faden verloren. Wir haben unsere Angriffe nicht gut fertiggespielt und waren dann in der Offensive total harmlos. Wir müssen jetzt zielstrebig weiterarbeiten und nach vorne schauen!"

by ReD

Foto: USV Ragnitz/Tappler

