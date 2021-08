Tillmitsch bleibt Tabellenführer: Cekovski und Omerovic stoßen Ragnitz ins Unglück

Details Sonntag, 29. August 2021 07:00

In einem rassigen und prickelndem Derby setzte sich der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gegen den USV glasmetall Temmel mit 4:2 durch. Die Gäste waren knapp dran, die Partie für sich zu entscheiden. Die geballte Tillmitscher Offensivladung war aber zu stark - am Ende siegten die Gastgeber und lachen somit weiterhin von der Tabellenspitze in der Unterliga West.

Heisser Zweikampf: Gerald Tuscher im Duell mit Denis Toplak - Thomas Zündel unterstützt

Zweimal gingen die Gäste in Führung - die Festung Tillmitsch wackelte - fiel aber nicht um

Die Hausherren starteten wie gewohnt sehr druckvoll und wollten den Gästen zeigen, wer der Herr im Haus ist. Das Resultat war ein toller Ballbesitzfussball mit vielen technischen Feinheiten und auch einigen Akzenten in der Offensive. In Führung ging aber das Auswärtsteam - Dominic Rass zog aus 20 Metern ab und der Ball landete genau in der Kreuzecke - ein Tausendguldenschuss, der zum 0:1 führte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten - in Minute 26 traf der Ex-Ragnitzer Denis Cekovski zum 1:1. Die rund 150 Besucher sahen jetzt noch viele Möglichkeiten - die beste hatten aber die Gäste: Kurz vor dem Pausenpfiff sprintete Marko Ferk alleine aufs Tor von Valentino Maric - der Schuss des Ragnitzers ging daneben. So blieb es beim 1:1 Pausenstand.

Semin Omerovic und Denis Cekovski erzielten je einen Doppelpack

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel ging abermals der USV Ragnitz in Führung - Denis Toplak versenkte das Runde im Eckigen und stellte auf 1:2.Tillmitsch wurde jetzt ein wenig nervös - ein Doppeltausch (Omerovic für Rozman und Langbauer für Hüttler) sollte Abhilfe schaffen. Bei dieser Einwechslung bewies Coach Hans Bartl ein Goldhändchen - Semin Omerovic bedankte sich beim Trainer und traf mit seiner ersten Ballberührung zum 2:2 (58.) Jetzt wendete sich das Blatt - die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle immer mehr gerecht - die Achse Zündel - Langbauer - Hackinger - Omerovic war eine Klasse für sich. In Minute 72 wurde Dominik Hackinger regelwidrig gelegt - Omerovic verwertete den Strafstoß zum 3:2. Nur vier Minuten später zauberte Hackinger eine Flanke in die Box und Cekovski sorgte mit seinem zweiten Treffer für den 4:2 Endstand. Tillmitsch bleibt mit diesem Sieg Spitzenreiter - für Ragnitz wäre heute mehr drin gewesen - aber die Kurve bei den Ragnitzern zeigt steil nach oben!

Unterliga West: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – USV Ragnitz, 4:2 (1:1)

20 Dominic Rass 0:1

27 Denis Cekovski 1:1

52 Denis Toplak 1:2

58 Semin Omerovic 2:2

73 Semin Omerovic 3:2

77 Denis Cekovski 4:2

Aufstellung:

SV Tillmitsch: Valentino Maric - Filip Pocrnja, Gerald Tuscher, Gregor Stavbar - Thomas Zündel, Dejan Krljanovic, Matija Rožman, Dan Krajnc (K), Markus Hüttler - Dominik Hackinger , BA MA, Denis Cekovski

USV Ragnitz: Aljaz Pungartnik - Vasile Paul, Ivan Rajic, Marko Kramberger (K), Dominic Rass - Thomas Tauss, David Sajnovic, Marko Ferk, Alexander Pototschnik - Denis Toplak, Marijo Sandor

Stimmen zum Spiel:

Willi Zirngast, Präsident Tillmitsch:

"Das war das erwartet schwere Spiel heute. Ragnitz war sehr gut - zwischendurch mussten wir zittern. Nach dem Ausgleich haben wir uns das Spiel wieder zurückgeholt und schlussendlich verdient gewonnen!

Michael Herrmann, Trainer Ragnitz:

"Wir haben heute mit Sicherheit gegen den absoluten Aufstiegskandidaten gespielt. Ich kann meiner Mannschaft aber nur gratulieren, sie hat zu 100 % die taktischen Vorgaben umgesetzt und aufopfernd gekämpft. Aus diesem Grund hätte sich mein Team einen Punkt verdient. Es macht Spaß mit dieser Mannschaft zu arbeiten - jetzt müssen wir unsere Arbeit nur noch mit Punkten belohnen."

by ReD

Foto: USV Ragnitz/Tappler

