Lehrstunde: Der 1. FC Ligist entpuppt sich als artiger Schüler gegen den 1. FC Leibnitz

Der Titelaspirant 1. FC Leibnitz war beim Überraschungsteam der Unterliga West, dem 1. FC Ligist zu Gast. Der Gast fertigte FC Ligist am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Obwohl Ligist eine Vielzahl an Chancen ungenützt ließ, ging der Sieg in dieser Höhe in Ordnung. Die Gäste waren zu konzentriert und bei dieser Begegnung nicht zu schlagen und bleiben weiter in der Tabelle vorne dran.

Mittelfeldstratege Paul Krizanac führte den 1. FC Leibnitz zum Sieg

Nach nur sechs Minuten traf Emanuel Wruss zum 0:1 für den 1. FC Leibnitz

Von Beginn weg versuchten die Hausherren den Gegner hoch anzulaufen - Leibnitz agierte abwartend - stieß dann aber eiskalt zu. Emanuel Wruss brachte den 1. FC Leibnitz in der sechsten Minute nach vorn. Ligist kämpfte wacker weiter und hatte in der 22. Minute den Ausgleich vor den Beinen - die Offensivabteilung scheiterte aber dreimal am Leibnitzer Torhüter Aldin Malagic. Die Auswärtself baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus - Unglücksrabe Oliver Blumauer beförderte den Ball in der 40. Minute ins eigene Netz und stellte damit 0:2.

Mit dem 0:3 kurz vor Halbzeitpfiff war der Braten gegessen

Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Emil Novi einen weiteren Treffer für den Fusionsklub aus der Weinstadt - mit dem 0:3 ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Leibnitz am Ruder - die Gegner attackierten meist zu spät und zu wenig effizient. Paul Krizanac schraubte das Ergebnis in der 73. Minute mit dem 0:4 für die Auswärtigen in die Höhe. In der 79. Minute legte Matthias Labudik nocheinmal nach und besorgte den 0:5 Endstand. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der 1. FC Leibnitz einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Unterliga West: FC Raiffeisen Ligist – 1. FC Leibnitz, 0:5 (0:3)

6 Emanuel Wruss 0:1

40 Eigentor durch Oliver Blumauer 0:2

44 Emil Novi 0:3

73 Paul Krizanac 0:4

79 Matthias Gottfried Labudik 0:5

Aufstellungen:

Ligist: Julian Kalpacher - Michael Capretti, Oliver Blumauer, Raphael Appler, Lukas Ofner - Daniel Wüster, Filip Misimi, Matthias Lackner - Matthias Repic (K), Stefan Freisinger, Marko Pavic

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Philipp Hofmann, Matthias Gottfried Labudik, Luca Cuscito - Emanuel Wruss, Dominik Divjak, Konstantin Kamnig, Nino Pfeifer - Emil Novi, Kevin Pirker (K)

Stimmen zum Spiel:

Michael Sommer, Trainer FC Ligist:

"Die Niederlage war ein Mix aus Spielverlauf und Qualitätsunterschied. Wir waren zu wenig am Mann orientiert und haben zu inkonsequent verteidigt. Zusätzlich haben wir auch unsere Chancen nicht genützt. Unsere junge Mannschaft musste Tribut zahlen."

Thomas Sammer, sportlicher Leiter 1. FC Leibnitz:

"Das war eine ganz klare Angelegenheit für uns. Wir sind von Beginn gut ins Spiel gekommen. Die Mannschaft hat das abgeliefert, was wir gefordert haben. Hengsberg ist vergessen!"

