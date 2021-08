Pölfing Brunn in Nöten: Die Niederlagenserie hält an - auch gegen Bad Gams setzt es eine Klatsche

Details Sonntag, 29. August 2021 07:00

Einen Fehlstart legte der GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn in der bisherigen Saison hin. Die neu formierte Truppe, mit vielen jungen Talenten gespickte Truppe von Wolfgang Kiegerl, musste gegen den SC hagebau Wallner Bad Gams die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Mann des Tages war Florian Thomann: Er steuerte beim 4:1 Sieg seiner Elf drei Treffer bei.

Florian Thomann (hier im Duell gegen Ragnitz) traf dreimal

Die Hausherren gingen früh in Führung - Semir Alija stellte in Minute Sechs das 1:0 sicher

Bad Gams erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Semir Alija traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Doch die Gäste hatten den Schock schnell verdaut, ließen sich nicht unterkriegen und spielten weiter nach vor. Mario Damse stellte in der 35. Minute das 1:1 sicher. Jetzt schien das Spiel zu kippen - die Gäste wurden immer stärker - konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Der Bad Gamser Schlussmann Patrick Posch brachte die Gegner zum Verzweifeln. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen - mit dem 1:1 Unentschieden ging es in die Pause. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff kam es zu einem Eckball für Bad Gams - der Ball gelangte zu Martin Gosch - er setzte einen Schuss ab, den der Tormann nicht festhalten konnte - und Florian Thomann staubte zum 2:1 ab.

Florian Thomann war on fire - er verbuchte drei Treffer

Jetzt waren die Hausherren dominanter und Pölfing hatte nichts mehr entgegenzusetzen. In Minute 72 flankte Gosch auf Thomann und der Torgarant aus Bad Gams versenkte das Leder mit einem Volley in den Maschen. Der Stürmer war nach seiner Sperre in der vergangenen Runde on fire - und traf in der 81. Minute noch einmal ins gegnerische Tor. Dieser Treffer sorgte gleichzeitig für den 4:1 Endstand. Dieser Sieg war für Bad Gams gleichbedeutend mit dem ersten Saisonsieg - die Elf von Zeljko Vukovic machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem elften Platz in der Unterliga West. GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. In der kommenden Runde ist der Spitzenreiter aus Tillmitsch zu Gast - keine leichte Mission um den ersten Dreier einzufahren.

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 4:1 (1:1)

6 Semir Alija 1:0

35 Mario Damse 1:1

49 Martin Gosch 2:1

72 Florian Thomann 3:1

81 Florian Thomann 4:1

Aufstellungen:

Bad Gams: Patrick Posch (K) - Andreas Ganster, Martin Ganster - Matej Filipovic, Lukas Dengg, Semir Alija, Johann Edegger, Daniel Schipfer - Martin Gosch, Florian Thomann, Andreas Ehmann

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - Tilen Osovnikar, Jan Jernejsek, Jon Cirpaci, Alexander Tschiltsch (K), Lukas Luckerbauer, Alen Buksek - Mario Damse, Gasper Vouk, Sascha Pressnitz - Aljaz Naglic

Stimmen zum Spiel:

Zeljko Vukovic, Trainer Bad Gams:

"Wir haben sehr gut angefangen, sind schnell in Führung gegangen. Nach dem 2:1 war es eine klare Sache. Wir haben kurz gewackelt, sind aber nicht umgefallen."

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing Brunn:

"Wir haben trotz des 0:1 Rückstandes das Spiel bis zur 45. Minute gut im Griff gehabt. Wenn du kein Tor schiesst, kannst du keine Spiele gewinnen. Schlussendlich war Bad Gams der verdiente Sieger. Der beste Mann am Platz war der Torhüter von Bad Gams. Gratulation an Patrick Posch für diese hervorragende Leistung!"

by ReD

Foto: Elisabeth Tappler

