Sechserpack: 1. FC Leibnitz triumphiert über St. Veit mit 6:2

Details Sonntag, 05. September 2021 07:00

Ein Derby der Superlative wurden den rund 200 Besuchern auf der Hubert-Vamlek-Sportanlage Linden geboten. Der 1. FC Leibnitz empfing den TuS Stein Reinisch St. Veit und entpuppte sich als nicht sehr freundlicher Gastgeber. Die Hausherren verteilten keine Gastgeschenke und fügten den Gästen eine 6:2 Niederlage zu. Ein sehr eigenwilliges Spiel - denn der Sieg hätte auch höher ausfallen können - aber auch St. Veit war kurz dran den Dreier zu holen.

Gelungenes Comeback von Alexander Sunko (hier noch im Dress von Bad Radkersburg) nach zweijähriger Pause

Alexander Sunko stand bei St. Veit im Tor - alle anderen Tormänner waren verhindert

Die Gäste aus St. Veit überraschten mit der Aufstellung - sämtliche Torleute waren verhindert - so musste Alexander Sunko reaktiviert werden und den Kasten nach zweijähriger Fussballabstinenz hüten. St. Veit ging auch in Führung - Robert Kurez brachte den 1. FC Leibnitz in der sechsten Minute ins Hintertreffen. Der schnelle Gegentreffer weckte die Hausherren - sie wurden sukzsessive immer stärker und kamen zu vielen Chancen. Torhüter Sunko brachte Leibnitz durch schier unglaubliche Paraden zum Verzweifeln. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Dominik Divjak zum Ausgleich für den Gastgeber. Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen - eine tolle erste Hälfte ging zu Ende.

Der Dreifachtorschütze Dominik Divjak stand ebenfalls mal in den Diensten des FC Bad Radkersburg

Emil Novi und Dominik Divjak trafen je drei mal für den 1. FC Leibnitz

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel (50.) traf Jan Adamer und wiederum lagen die Gäste in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten - jetzt ging die Post ab. Emil Novi glich zum 2:2 aus und erhöhte nur vier Minuten später mit einem sehenswerten Lupfer zum 3:2 (62.) In Minute 75 musste der Unparteiische auf Elfmeter für Leibnitz entscheiden - Novi ließ sich nicht lange bitten und stellte auf 4:2. Jetzt nahm der Leibnitz-Express nochmals Fahrt auf. In Minute 84 traf Divjak mit dem Vollspan aus 25 Metern ins Kreuzeck (5:2) und mit seinem Treffer in der 92. Minute machte der Leibnitzer seinen Dreierpack perfekt. Mit diesem Sieg bleibt das Leibnitzer Ziel - Aufstieg in die Oberliga - weiterhin in greifbarer Nähe. St. Veit war trotzdem knapp dran dem Titelaspiranten der Unterliga West ein Bein zu stellen.

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 6:2 (1:1)

6 Robert Kurez 0:1

45 Dominik Divjak 1:1

50 Jan Martin Adamer 1:2

58 Emil Novi 2:2

62 Emil Novi 3:2

75 Emil Novi 4:2

83 Dominik Divjak 5:2

92 Dominik Divjak 6:2

Aufstellungen:

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Philipp Hofmann, Matthias Gottfried Labudik, Luca Cuscito - Emanuel Wruss, Dominik Divjak, Konstantin Kamnig, Konstantin Bauer (K) - Emil Novi, Kevin Pirker

St. Veit/Vogau: Alexander Sunko - Matthias Josef Hafner, Ralph Jelen, Stefan Krofitsch, Christoph Klapsch - Jan Martin Adamer, Rok Horvat, Miha Psajd, Simon Johannes Scheucher (K) - Marko Panikvar, Robert Kurez

Stimmen zum Spiel:

1. FC Leibnitz:

demnächst

Bernd Pressnitz, Trainer St. Veit:

"Wir haben nicht schlecht gespielt, die Tore leider nicht gemacht. Im Endeffekt sind wir froh, dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist, eigentlich aber auch enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Ein sehr komisches Spiel war das."

by ReD

Fotos: Richard Purgstaller

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!