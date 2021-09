Favoritensieg: Tillmitsch gewinnt in Pölfing Brunn mit 1:5

Details Sonntag, 05. September 2021 19:11

In der Unterliga West empfing der Tabellenletzte GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn den Spitzenreiter SV Fleischermaschinen Schenk Tillmitsch. Ein Duell - wie es ungleicher nicht sein konnte - dem ohnehin stark dezimierten Kader der Hausherren fehlten noch zwei Stammspieler. Die Gäste aus Tillmitsch konnten aus dem vollen schöpfen - wobei dies bei der Qualität des Kaders auch keine Rolle spielt. Von Beginn an wurde die Auswärtself ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte am Ende ungefährdet mit 1:5.

Thomas Zündel (hier noch in Diensten des GAK) krönte seine außergewöhnliche Leistung mit einem Treffer

Der SV Tillmitsch hatte viel mehr Ballbesitz und war von Beginn an drückend überlegen

Wie von den rund 100 Besuchern erwartet übernahm der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch vom Start weg das Kommando. Pölfing Brunn war natürlich sehr defensiv ausgerichtet und verteidigte mit allen Mitteln. Immer wieder wurde es gefährlich vor dem Tor des Heimgoalies Manuel Puschnigg - doch es dauerte ein wenig bis es das erste mal im Kasten klingelte. Semin Omerovic bewies in der 40. Minute seine Torjägerqualitäten und stellte die 0:1 Führung für sein Team her. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit (45.) zirkelte Dejan Krljanovic einen Freistoß unhaltbar ins Kreuzeck - mit der 0:2 Führung ging es in die Pause - ein passabler Vorsprung aus Sicht der Auswärtsmannschaft.

Das Tor für Pölfing Brunn diente nur der Ergebniskorrektur - der Sieg war nie in Gefahr

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Besucher das selbe Bild - Tillmitsch war drückend überlegen und die Abwehr der stark ersatzgeschwächten Hausherren wurde dauernd beschäftigt. In Minute 57 übergab Dominik Hackinger das Leder an Thomas Zündel und der Ex-Bundesligaprofi netzte zum 0:3 ein. Jetzt waren zur Abwechslung mal die Gastgeber dran - Aljaz Naglic bezwang den Tillmitscher Torhüter Valentino Maric in der 71. Minute und verkürzte auf 1:3. Kurz vor Ende, in der 81. Minute, trug sich Neuzugang Markus Hüttler in die Torschützenliste ein - er erhöhte auf 1:4. Doch die Gäste hatten noch nicht genug - in Minute 84 zauberte Dominik Hackinger einen Pass auf Matija Rozman und der kroatische Stürmer im Diensten von Tillmitsch fixierte den 1:5 Endstand. Die Tabellensituation bleibt somit unverändert - der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch bleibt weiterhin Spitzenreiter und der GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn hält die rote Laterne in fester Hand.

GASV FORTUNA FEDER PÖLFING BRUNN - SV FLEISCHEREIMASCHINEN TILLMITSCH 1:5 (0:2)

Torfolge: 0:1 (40. Omerovic), 0:2 (45. Krjlanovic), 0:3 (57. Zündel), 1:3 (71. Naglic), 1:4 (81. Hüttler), 1:5 (84. Rozman)

Sportplatz Pölfing Brunn; 95 Besucher; Gruber

Aufstellungen:

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - Jan Jernejsek, Tilen Osovnikar, Jon Cirpaci, Alexander Tschiltsch (K), Lukas Luckerbauer - Mario Damse, Sascha Pressnitz, Amar Seferagic, Stas Nabernik - Aljaz Naglic

SV Tillmitsch: Valentino Maric - Filip Pocrnja, Emir Dautovic, Gregor Stavbar - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer, Dejan Krljanovic, Dan Krajnc (K) - Dominik Hackinger , BA MA, Denis Cekovski, Semin Omerovic

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing Brunn:

"Tillmitsch war ein verdienter Sieger, sonst gibt es nichts zu sagen! Wir müssen jetzt irgendwann zu punkten beginnen - sonst wirds schwer für uns!"

Johann Bartl, Trainer Tillmitsch:

"Gegen neun Abwehrspieler zu bestehen ist immer schwierig. Die Chancenauswertung hätte besser sein können. Der Gegner war stark dezimiert, das ist uns zugute gekommen! Ab sofort legen wir den Fokus auf das nächste Spiel gegen unsere Freunde aus Groß St. Florian!"

