Drei-Tore-Gala: Kinhamer zerstört den SV Gralla im Alleingang!

Details Samstag, 18. September 2021 11:17

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von SV Flavia Solva. Der Gast setzte sich mit einem 3:1 gegen den SV RB Pichler Bau Gralla durch. Flavia Solva erledigte die Hausaufgaben zumindestens im zweiten Durchgang sorgfältig und verbuchte gegen den Gastgeber einen Dreier.

In der ersten Hälfte war Gralla klar besser

500 Besucher im Stadion in Gralla sorgten für eine Bombenstimmung im Derby. Und sie sahen im ersten Durchgang einen Gastgeber, der ganz groß aufspielte und wieder einmal Chance um Chance erarbeitete. In der 16. Minute wurde der Sturmlauf belohnt, Dominik Nöst stellte auf 1.0. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften mit diesem Zwischenresultat den Gang in die Kabinen an. Nach dem Seitenwechsel stand die Partie unter ganz anderem Stern.

Patrick Kinhammer erzielte einen Hattrick

Nach einer Motivationsansprache von Flavia-Coach Marat kamen die Römer mit einem völlig anderen Gesicht aus der Pause. Sie übernahmen das Kommando und die Feldhoheit - und sie hatten Patrick Kinhamer - der an diesem Tag den Unterschied ausmachte. Drei Pässe in die Tiefe reichten um den Vollstrecker in Szene zu setzen. Der Flavia-Stürmer traf dreimal (61., 67., 89.) und sorgte mit seinem lupenreinen Hattrick für den 1:3 Enstand. Für Gralla wird es jetzt eng, anstatt im vorderen Drittel zu rangieren sind die Gralliger im hinteren Tabellenabschnitt angesiedelt. Flavia konnte sich mit diesem Dreipunkter wieder vorne dranhängen.

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – SV Flavia Solva, 1:3 (1:0)

16 Dominik Noest 1:0

61 Patrick Kinhamer 1:1

67 Patrick Kinhamer 1:2

89 Patrick Kinhamer 1:3

Stimmen zum Spiel:

Martin Sternad, Trainer Gralla:

"Ich finde keine Worte. Wir führen 1:0, waren super im Spiel und dann sowas! Wir waren zu naiv, um den Vorsprung über die 90 Minuten zu bringen und haben wieder einmal eine Vielzahl unserer Chancen nicht genutzt!"

Christopher Marat, Trainer Flavia:

"In der ersten Hälfte waren wir nicht am Platz. Im zweiten Durchgang habe ich dann meine Mannschaft gesehen. Gratulation an die Jungs für die zweite Halbzeit."

by ReD

