Last-Minute-Remis: Kurez wird zum Held von Tus St. Veit/S.

Details Samstag, 18. September 2021 13:05

Wer im Aufeinandertreffen zwischen dem SV TIBA Austria Dobl und der TuS St. Veit/Sdie Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Die Gastgeber holten einen 0:2 Rückstand auf, lagen zwischenzeitlich mit 3:2 in Front, mussten sich am Ende dennoch mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Zur Halbzeit führte St. Veit noch mit 2:0

Nach anfänglichem Hin und Her dauerte es bis zur 40. Minute, ehe Fabio Schantl die Führung für die Gäste sicher stellte. Der Angreifer traf vor 99 Zuschauern per Kopf zum 1:0. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Marko Panikvar einen weiteren Treffer für die Gäste. Ein Pass in die Tiefe war diesem Treffer vorausgegangen. Mit dem passablen Vorsprung von 0:2 aus Sicht der Auswärtigen ging es in die Halbzeit. Eigentlich wäre der Fisch bereits geputzt gewesen, wenn sich nicht der SV Dobl im zweiten Durchgang mit einem völlig anderen Gesicht gezeigt hätte.

Im zweiten Durchgang war Dobl das bessere Team

Mit viel Kampf und Leidenschaft kamen die Gastgeber wieder ins Spiel zurück und wurden auch belohnt: Paul Schmelzer verkürzte nach einer schönen Einzelaktion in der 70. Minute auf 1:2. Neun Minuten später servierte Michael Ebner einen Stanglpass auf Pajtim Hoti und er Neuzugang aus Pölfing Brunn glich zum 2.2 aus. Das Spiel nahm jetzt einen komplett anderen Verlauf - der aufgerückte Innenverteidiger Julian Mottnik traf per Kopf zum 3:2. Für Tus St. Veit/S. reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Robert Kurez den Ball in der Nachspielzeit zum 3:3 über die Linie schob (92.) und seinem Team einen Punkt rettete.

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 3:3 (0:2)

40 Fabio Schantl 0:1

44 Marko Panikvar 0:2

70 Paul Schmelzer 1:2

79 Pajtim Hoti 2:2

84 Julian Christian Mottnik 3:2

92 Robert Kurez 3:3

Stimmen zum Spiel:

Markus Suppanitz, Trainer Dobl:

"Ich sehe das Spiel mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir haben im ersten Durchgang überhaupt nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In der zweiten Hälfte waren wir dann sehr gut! Schade, dass wir den Vorsprung nicht rübergebracht haben und uns selbst die Butter vom Brot genommen haben. Das Unentschieden war dennoch gerecht."

Bernd Pressnitz, Trainer St. Veit:

"Gegen Dobl tun wir uns immer besonders schwer. WIr haben leider nicht geschafft, den Vorsprung über die volle Zeit zu spielen!"

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!