Zweiter Saisonsieg: Groß St. Florian gewinnt gegen Hengsberg mit 3:1

Nach der Auswärtspartie gegen Groß St. Florian stand USV Hengsberg mit leeren Händen da. TuS Groß St. Florian siegte mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Groß St. Florian die Nase vorn. Mit diesem Sieg klettert die Haring-Elf um drei Plätze nach oben, Hengsberg rutscht um einen Rang ab.

Der Spielmacher der Florianer Zija Lleshi (hier im Duell mit Ragnitz) hatte sein Visier richtig eingestellt

Zija Lleshi steuerte zwei Treffer bei

In den ersten zwanzig Minuten waren die Gäste aus Hengsberg am Ruder - Groß St. Florian tat sich schwer und hatte in der Anfangsphase kein passendes Rezept parat. In der 30. Minute erlöste Christian Tschermanek die TuS Groß St. Florian und die 150 Zuschauer am Sportplatz mit seinem Führungstreffer zum 1:0 Kurz vor dem Pausenpfiff, zum psychologisch denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für die Auswärtigen, erhöhte Zija Lleshi den Vorsprung von TuS Groß St. Florian auf 2:0 (41.). Mit dem knappen Vorsprung für die Hausherren ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel bäumten sich die Emersic-Elf kurz auf und Mario Kreimer verkürzte auf 1:2 (55.). Mit dem 3:1 sicherte Lleshi der Heimmannschaft nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (75.). Schlussendlich verbuchte Groß St. Florian gegen USV Hengsberg einen überzeugenden 3:1-Heimerfolg.

Hengsberg rutscht in der Tabelle auf Rang 12 ab

TuS Groß St. Florian muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Groß St. Florian bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Hengsberg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Insbesondere an vorderster Front kommt der Klub aus dem Bezirk Leibnitz nicht zur Entfaltung, sodass nur acht erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. Hengsberg musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Hengsberger insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit diesem Sieg zog das Team von Coach Patrick Haring an Hengsberg vorbei auf Platz neun - die Elf von Mitja Emersic rutschte auf die zwölfte Tabellenposition ab.

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – USV Hengsberg, 3:1 (2:0)

30 Christian Tschermanek 1:0

41 Zija Lleshi 2:0

55 Mario Kreimer 2:1

75 Zija Lleshi 3:1

Stimme zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Es war das erwartet schwere Spiel In den ersten 15 - 20 Minuten war Hengsberg am Drücker, danach haben wir das Heft in die Hand genommen und das Spiel kontrolliert. Mit unserem dritten Treffer war der Fisch geputzt. Großes Lob an meine Mannschaft, die den Matchplan sehr gut umgesetzt hat - der Sieg war verdient!"

