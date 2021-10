1:0 auf heimischem Boden: Drei Punkte für Groß St. Florian dank frühem Galli-Treffer!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 16:35

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das TuS Groß St. Florian mit 1:0 gegen Tus St. Veit in der Südsteiermark gewann, aus. Nachdem sich beide Mannschaften im Tabellenmittelfeld wiederfinden, hatte sich auf dem Papier schon vorab ein enges Match abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Vor ungefähr 120 Zuschauern erzielte Christopher Galli den Treffer des Tages schon sehr früh im Spiel.

Groß St. Florian erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christopher Galli traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Letztendlich hatten die Gastgeber Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahmen – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Die drei Punkte brachten TuS Groß St. Florian in der Tabelle voran. Groß St. Florian liegt nun auf Rang acht.

Tus St. Veit/S. belegt momentan mit zwölf Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 17:17 ausgeglichen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 1:0 (1:0)

5 Christopher Galli 1:0

