Sieg in Unterzahl: Ehmann stellt späten Erfolg sicher

Ein Tor machte im Derby den Unterschied aus – SC hagebau Wallner Bad Gams siegte mit 2:1 gegen TuS Groß St. Florian. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

350 Besucher sorgten für enthusiastische Stimmung

Der SC Bad Gams ging vor 350 Besuchern durch Florian Thomann in der zweiten Minute in Führung. Nach einem Eckball von Andreas Ehmann schraubte er sich hoch und drückte den Ball per Kopf über die Linie. In der 30. Minute wurde Matej Filipovic mit Gelb-Rot vom Platz gestellt - die Gäste ab sofort mit einem Mann weniger am Platz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Gleich nach dem Wiederanpfiff waren die Hausherren sofort hellwach. In der 47. Minute brachte Sebastian Stanzer den Ball im Netz von Bad Gams unter.

Bad Gams musste mit zwei Mann weniger auskommen

Jetzt rechneten eigentlich alle im Stadion damit, dass die Gastgeber die Partie noch drehen würden. Noch dazu, wo der Bad Gamser Martin Ganster in der 48. Minute mit Rot ausgeschlossen wurde. Trotzdem konnte Groß St. Florian die numerische Überlegenheit am Rasen nicht nutzen. Kurz vor Ultimo war noch Ehmann zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gäste verantwortlich (84.). Am Ende verbuchte SC hagebau Wallner Bad Gams gegen Groß St. Florian die maximale Punkteausbeute und dies mit zwei Mann weniger am Platz. Am kommenden Samstag tritt TuS Groß St. Florian bei GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn an, während SC Bad Gams einen Tag später USV Hengsberg empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Trotz der Ausschlüsse hat es Bad Gams sehr klug gemacht, sich hinten rein gestellt und clever verteidigt. Ein Freistoß von Andreas Ehmann hat uns den Todesstoß bereitet. Wir wollen uns jetzt im Derby gegen Pölfing Brunn rehabilitieren und dort voll punkten."

Patrick Posch, Spielertrainer Bad Gams:

"Überragend! Mit zwei Mann weniger den Sieg zu holen ist einfach ein Wahnsinn! Und das auch noch hoch verdient. Unsere Mannschaft hat unglaublichen Zusammenhalt bewiesen. Die harte Arbeit wurde belohnt."

Unterliga West: TuS Groß St. Florian – SC hagebau Wallner Bad Gams, 1:2 (0:1)

2 Florian Thomann 0:1

47 Sebastian Stanzer 1:1

84 Andreas Ehmann 1:2

by ReD

