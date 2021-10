Derbysieg: SV Dobl demontiert SV Lannach

Details Montag, 18. Oktober 2021 08:28

Nach dem sensationellen Kantersieg in der letzten Runde holte sich der SV Lannach an diesem Spieltag beim SV Dobl eine 0:4-Schlappe ab. Auf dem Papier ging Dobl als Favorit ins Spiel gegen SV Lannach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Ein Derby auf eher mäßigem Niveau sahen die 250 Besucher auf der Anton-Fließer-Sportanlage in Dobl. Die Gäste aus Lannach, die stark ersatzgeschwächt antreten mussten fanden von Beginn an keinen Zugriff auf die Partie. Die Hausherren kamen zwar zu mehr Ballbesitz, konnten diesen aber nicht in Torchancen ummünzen. Die Tore fielen dann eher zufällig. Mit einem schnellen Doppelpack (30./31.) zum 2:0 schockte Michael Ebner den SV Grapos Lannach. Mit der passablen Führung für SV TIBA Austria Dobl ging es in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang sahen die Besucher ein ähnliches Bild - Dobl verzeichnete mehr Spielanteile. Pajtim Hoti vollendete zum dritten Tagestreffer in der 50. Spielminute. Florian Hasenbichler besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für SV Dobl (73.). Letztlich kam Dobl gegen SV Lannach zu einem verdienten 4:0-Sieg.

SV TIBA Austria Dobl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und fünf Pleiten. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Tabellenletzten im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 29 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga West. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war SV Lannach in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,45 Gegentreffer von SV Dobl stehen 2,64 bei SV Grapos Lannach gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. Dobl setzte sich mit diesem Sieg von SV Lannach ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den achten Rang ein, während SV Grapos Lannach weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Als Nächstes steht für SV TIBA Austria Dobl eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen SV Bad Schwanberg. SV Lannach tritt bereits zwei Tage vorher gegen USV Ragnitz an.

Stimmen zum Spiel:

Markus Suppanitz, Trainer Dobl:

"Gratulation an die Mannschaft! Wenn man das Derby 4:0 gewinnt ist das großartig. Auf das, was wir spielen wollen, fehlt uns aber noch einiges."

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Das war eine schlechte Partie von uns mit dem letzten Aufgebot. In einem Spiel Not gegen Elend hat Dobl das bessere Ende gefunden. Wir haben mit sechs 17jährigen begonnen, konnten zu viele wichtige Positionen nicht ersetzen."

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – SV Grapos Lannach, 4:0 (2:0)

30 Michael Manfred Ebner 1:0

31 Michael Manfred Ebner 2:0

50 Pajtim Hoti 3:0

73 Florian Hasenbichler 4:0

by ReD

