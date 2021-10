St. Veit in Nöten: Ligist siegt mit 3:0

Details Montag, 18. Oktober 2021 19:07

St. Veit/S. kehrte vom Auswärtsspiel gegen FC Ligist mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 0:3. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Raiffeisen Ligist den maximalen Ertrag.

Die Gäste aus St. Veit in der Südsteiermark geriet schon in der vierten Minute in Rückstand - Oliver Blumauer verlängerte einen Eckball auf Matthias Repic - und der Stürmer schloss diesen perfekt zum 1:0 für den FC Ligist ab. Bereits in der 15. Minute erhöhte Dominic Scheiber den Vorsprung von FC Raiffeisen Ligist. Assistgeber war abermals Scheiber, er präzisierte eine Flanke auf den Torschützen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Für ruhige Verhältnisse sorgte der FC Ligist, als man das 3:0 besorgte (57.). Oskar Gross krönte seine herausragende Leistung mit dem Siegestreffer. Am Ende blickte der FC Raiffeisen Ligist auf einen klaren 3:0-Heimerfolg über Tus St. Veit/Südsteiermark.

Die letzten Resultate der Heimmannschaft konnten sich sehen lassen – die Elf von Michael Sommer holte neun Punkte aus fünf Partien. So stark wie St. Veit in der Vulkanlandarena auftritt, so schwach agieren sie in der Fremde - die Trummer-Truppe holte auswärts bisher nur zwei Zähler.

Mit diesem Sieg zog FC Raiffeisen Ligist am Gast vorbei auf Platz sechs. Tus St. Veit in der Südsteiermark fiel auf die siebte Tabellenposition. Vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Tus St. Veit/S. momentan auf dem Konto. Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Raiffeisen Ligist.

Nächster Prüfstein für den FC Ligist ist der SV Flavia Solva (Samstag, 17:00 Uhr). St. Veit/S. misst sich am selben Tag mit dem Spitzenreiter SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch (15:00 Uhr), wo es zur großen Tillmitscher Herbstmeisterfeier kommen wird.

Stimme zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Der Trainer hat die Mannschaft toll auf den Gegner eingestellt und gut vorbereitet. Von Beginn an ließ das Team keinen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen wird. Spielerisch - wie auch kämpferisch war dies eine der besten Leistungen der bisherigen Saison."

Unterliga West: FC Raiffeisen Ligist – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 3:0 (2:0)

4 Matthias Repic 1:0

15 Dominic Scheiber 2:0

57 Oskar Gross 3:0

by ReD

