Favoritenschreck: Lannach gewinnt gegen Ragnitz

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 17:13

Der USV glasmetall Temmel Ragnitz wurde der eigenen Favoritenstellung bei SV Grapos Lannach nicht gerecht und verlor deutlich mit 0:4. Gegen den SV Lannach setzte es für Ragnitz eine ungeahnte Pleite.

Marcel Grinschgl setzt sich gegen Dominik Rass durch und trifft zum 1:0

Als Favorit war der USV glasmetall Temmel Ragnitz zum SV Grapos Lannach gereist. Doch die Ragnitzer wurden ihrer Favoritenrolle in den 90 Minuten kein einziges mal gerecht. Bereits nach 12 Minuten beförderte Marcel Grinschgl nach einer scharfen Flanke von links das Leder zum 1:0 ins Netz. Die Gäste gerieten jetzt gegen die quirrligen kampstarken Hausherren immer mehr ins Hintertreffen. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Mit einem Dreifachtausch wollte Ragnitz-Coach Osaj im zweiten Durchgang Akzente setzen. Jedoch hatte er die Rechnung ohne Jetmir Torra gemacht. Der Stürmer erhöhte bereits in der 47. MInute auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Aleksander Kramberger, als er das 3:0 für die Gastgeber besorgte (63.). Sein Schuß fand aus etwas 30 Metern den Weg ins Tor. Mit dem Treffer zum 4:0 steuerte Torra bereits sein zweites Tor an diesem Tag bei (77.). Am Ende kam SV Grapos Lannach gegen USV Ragnitz zu einem verdienten Sieg.

SV Lannach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ SV Grapos Lannach die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den zwölften Tabellenplatz ein. Drei Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat SV Lannach derzeit auf dem Konto.

Ragnitz besetzt momentan mit 20 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 18:18 ausgeglichen. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. USV Ragnitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt SV Grapos Lannach bei TuS Groß St. Florian an, während Ragnitz einen Tag zuvor SV Bad Schwanberg empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Nach der bitteren Niederlage in Dobl und weiteren kadertechnischen Problem war das eine heroische und leidenschaftliche Leistung der jungen Wilden. Angeführt von einem sehr starken Bernd Hold hat die Mannschaft alles umgesetzt, was wir besprochen haben. Ich bin mega happy wie sich die Jungs Woche für Woche motivieren und immer alles geben!"

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Diese Leistung war indiskutabel. Bis dato war unser Team vor allem vom Glück bevorteilt worden, doch zumindest bei dieser Partie war das Glücksvogerl in Lannach gelandet. Wir gratulieren aber herzlichst den Hausherren zu ihrer sowohl sehr guten Leistung wie ihrem völlig verdienten Sieg auch in dieser Größenordnung."

Unterliga West: SV Grapos Lannach – USV Ragnitz, 4:0 (1:0)

12 Marcel Grinschgl 1:0

47 Jetmir Torra 2:0

63 Aleksander Kramberger 3:0

77 Jetmir Torra 4:0

by ReD

Foto: Melanie und Kerstin Tappler

