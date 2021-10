Der nächste bitte: Tillmitsch verarztet auch St. Veit

Details Montag, 25. Oktober 2021 11:27

SV Tillmitsch erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Tus St. Veit/S. Als Favorit rein – als Sieger raus. SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch hat alle Erwartungen erfüllt. Mann des Tages war wieder einmal Dominik Hackinger - er war bei vier Treffern beteiligt.

Dejan Krjlanovic und Dominik Hackinger waren nicht zu stoppen: Beide markierten einen Doppelpack

Ein Feldspieler musste bei St. Veit das Tor hüten

Die erste Hiobsbotschaft bekamen die Gäste aus St. Veit bereits vor dem Spiel. Einsertorhüter Robert Gröbacher musste aus beruflichen Gründen absagen, auf die schnelle hatte kein anderer Torhüter Zeit - so musste Verteidiger Miha Psajd das Tor hüten - ihn trifft aber an der Niederlage keine Schuld, er spulte eine wirklich außergewöhnliche Leistung ab. Die Hausherren begannen wie gewohnt sehr druckvoll - nach vorne ging die Post ab. St. Veit versteckte sich aber nicht, versuchte immer wieder den Spielaufbau zu unterbinden. Für das erste Tor der Gastgeber war Dominik Hackinger verantwortlich, der in der fünften Minute das 1:0 besorgte - er überlupfte den St. Veiter Schlussmann. Lange währte die Freude des Spitzenreiters nicht, denn schon in der achten Minute schoss Rok Horvat den Ausgleichstreffer für St. Veit/S. Eine schön herausgespielte Aktion führte zu diesem Treffer. Jetzt herrschte kurz Aufruhr unter den 300 Besucher - Markus Hüttler wurde in der 18. Minute im Strafraum gelegt - der Unparteiische entschied auf Strafstoß. Der gefoulte führte den Strafstoß selbst aus und traf dabei nur die Latte. In der 30. Minute sorgte Hackinger mit seinem zweiten Tagestreffer für das 2:1. Nach einer Maßflanke von Filip Porcnja auf Hüttler, übergab dieser den Ball per volley an Hackinger - und der Tillmitscher Torgarant zog ebenfalls volley vom 16er ab. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Champions Cup: Am 26. Oktober gastiert um 14 Uhr der DSC in Tillmitsch

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Dejan Krljanovic schnürte einen Doppelpack (52./60.), sodass SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch fortan mit 4:1 führte. SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch baute den Vorsprung in der 66. Minute aus - Hüttler traf nach schönem Zuspiel von Hackinger. Jan Martin Adamer verkürzte für die Gäste später in der 75. Minute auf 2:5. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte der SV Tillmitsch einen dreifachen Punktgewinn gegen den Tus St. Veit/S. Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch weiter wachsen. Mit beeindruckenden 55 Treffern stellt SV Tillmitsch den besten Angriff der Unterliga West. SV Tillmitsch bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch elf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. SV Tillmitsch scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige elf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche. Trotz der Niederlage belegt St. Veit/S. weiterhin den siebten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Lage von Tus St. Veit in der Südsteiermark bleibt angespannt. Gegen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag kommt es für den SV Tillmitsch zum Showdown beim SV RB Pichler Bau Gralla, Tus St. Veit/S. spielt tags darauf gegen SV Flavia Solva. Tillmitsch muss aber vorher noch ein Spiel bestreiten: Anläßlich des Champions Cups ist am Nationalfeiertag um 14 Uhr der Deutschlandsberger SC zu Gast.

Stimmen zum Spiel:

Markus Fröhlich, Obmann Tillmitsch:

"Wir waren vor dem Spiel natürlich auf Sieg eingestellt. St. Veit hat trotz der vielen Ausfälle enormes Kämpferherz bewiesen. Derzeit sucht unsere Klasse seinesgleichen in der Unterliga. Ich bin mächtig stolz auf Johann Bartl und sein Team."

Gerhard Trummer, Trainer St. Veit:

"Trotz der vielen Ausfälle haben wir uns nicht so schlecht verkauft. Das 1:1 war sehr schön herausgespielt, wir hatten nach der Pause auch die Chance aufs 2:2. Schlussendlich muss man Tillmitsch zum Sieg und Herbstmeistertitel garantieren."

Unterliga West: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 5:2 (2:1)

5 Dominik Hackinger 1:0

8 Rok Horvat 1:1

30 Dominik Hackinger 2:1

52 Dejan Krljanovic 3:1

60 Dejan Krljanovic 4:1

66 Markus Huettler 5:1

75 Jan Martin Adamer 5:2

