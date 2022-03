Derbysieg: 1. FC Leibnitz gewinnt in Ragnitz

Details Sonntag, 20. März 2022 19:16

Ein Tor machte den Unterschied – 1. FC Leibnitz siegte mit 1:0 gegen USV Ragnitz. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Das Spiel wurde von Beginn an sehr fair ausgetragen.

Die Ragnitzer Defensive stand zu Beginn nicht sehr sattelfest

Die 200 Besucher in der Julius-Meinl-Arena in Ragnitz sahen eine Anfangsphase, in der beide Teams sehr vorsichtig agierten. Die Ragnitzer Hintermannschaft produzierte vor allem in den ersten 15 bis 20 Minuten einige unnötige Abspielfehler, wodurch die Gäste doch noch zu einigen, aber nicht zwingenden Tormöglichkeiten kamen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Der 0:0 Halbzeitstand war eine logische Folge einer, eher im taktischen Bereich angesiedelten Partie.

Im zweiten Spielabschnitt öffneten sich die beiden Teams etwas mehr, zeigten mehr Mut und so kam ein flotteres Spiel, als noch im ersten Durchgang zustande. In der 55. Minute gelangte ein Ball über halbrechts zu Kevin Pirker - er düpierte zwei Ragnitzer Verteidiger und versenkte den Ball in die linke untere Ecke zur 0:1 Führung für die Gäste. In der 65. Minute wurde der Leibnitzer Akteur Emanuel Wruss mit der Ampelkarte vorzeitig unter die Dusche geschickt. Die Heimischen rochen jetzt, ob der numerischen Überlegenheit Lunte und verstärkten ihre Angriffsbemühungen.

Kevin Pirker sorgte für den einzigen Treffer im Spiel

Die Auswärtigen übten sich jetzt im Kontern - zweimal wurde es im Strafraum der Heimischen gefährlich - aber die Leibnitzer Tormaschine Emil Novi hatte sein Visier nicht richtig eingestellt. Auf der anderen Seite stand der Leibnitzer Schlussmann Aldin Malagic sicher auf seinem Posten und war bei diesem Match nicht zu bezwingen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und Ragnitz aus - der 1. FC Leibnitz siegte mit 1:0 und holte sich die drei Punkte.

USV Ragnitz verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Der Gastgeber baute die gute Serie (zwölf Punkte aus fünf Spielen) zum Rückrundenstart nicht aus und bleibt auf dem fünften Tabellenplatz.

Ragnitz war nicht in der Lage die Überzahl auszunutzen

Mit 35 geschossenen Toren gehört 1. FC Leibnitz offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga West. Mit dem Sieg knüpfte 1. FC Leibnitz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert 1. FC Leibnitz neun Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. In den letzten fünf Begegnungen holte 1. FC Leibnitz insgesamt nur sechs Zähler.

1. FC Leibnitz setzte sich mit diesem Sieg von Ragnitz ab und belegt nun mit 28 Punkten den dritten Rang, während USV Ragnitz weiterhin 23 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist Ragnitz zu SV RB Pichler Bau Gralla, zeitgleich empfängt 1. FC Leibnitz TuS Groß St. Florian.

Stimmen zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unser Team war heute vor allem zu Beginn des Spieles sehr fehleranfällig und kam lange nicht auf Touren. Zudem kamen wir jedoch aber leider auch zu keinen nennenswerten wie effektiven Torchancen. Der einzige Treffer, der aus einer tollen Einzelaktion heraus entstand, hat diese Partie entschieden. Natürlich, man ist als Ragnitzer enttäuscht, dennoch war nicht alles schlecht. So ist es halt beim Kicken!"

Thomas Hack, Trainer 1. FC Leibnitz:

"Es war das erwartet schwere Auswärtspiel in Ragnitz. Der Platz war nicht einfach zu bespielen. Wir haben gewusst, dass wir nur über Kampf zum Erfolg kommen können. Unsere Jungs haben die langen weiten Gegner richtig gut verteidigt. Nach dem Ausschluss haben wir in der letzten halben Stunde keine Torchance zugelassen. Meine Mannschaft hat eine absolut starke Teamleistung dargeboten - das hat uns den erhofften Auftaktsieg gebracht"

Unterliga West: USV Ragnitz – 1. FC Leibnitz, 0:1 (0:0)

55 Kevin Pirker 0:1

Startaufstellungen:

USV Ragnitz: Aljaz Pungartnik - Ivan Rajic, Marko Kramberger (K), Nejc Vnuk - Klemen Lah, Domen Lah, Vito Milosevic, Aljaz Knezar, David Sajnovic, Marko Ferk - Josip Grdenic

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mirza Malagic, Matthias Gottfried Labudik, Alexander Pototschnik, David Scheucher - Emanuel Wruss, Thomas Tauss, Konstantin Bauer - Emil Novi, Kevin Pirker (K)

by René Dretnik

Foto: Elisabeth Tappler