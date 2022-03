4:1 Kantersieg: Leibnitz düpiert Groß St. Florian

Details Samstag, 26. März 2022 20:55

1. FC Leibnitz kam gegen TuS Groß St. Florian zu einem klaren 4:1-Erfolg. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von 1. FC Leibnitz. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Eine bittere Niederlage für die Gäste - die sich weiterhin voll im Abstiegskampf befinden.

Dominik Divijak eröffnete den Torreigen

In einer rasanten Partie, die mit leichten spielerischen Vorteilen ohne zwingendeTorchancen für die Hausherren begann, stellte Dominik Divjak die Weichen für den 1. FC Leibnitz auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 1:0 zur Stelle war. Er tankte sich auf der linken Seite durch und belohnte sich selbst mit dem Treffer. Mit dieser knappen Führung ging es in die Kabinen.

Thomas Tauss ging in der zweiten Hälfte der Knopf auf

Im zweiten Durchgang kam dann der große Auftritt von Thomas Tauss, der in der ersten Hälfte kaum zu sehen war. Er zeichnete für die Treffer zum 2:0 und 3:0 verantwortlich. Vorallem der extravagante Torjubel nach dem dritten Tor wird den 250 Besuchern länger in Erinnerung bleiben. Einen Ehrentreffer war auch den Gästen bei dieser Begegnung vorbehalten: Christian Tschermanek schoss die Kugel zum 1:3 für TuS Groß St. Florian über die Linie (63.) - nach einem kurz abgespielten Freistoß passte die Leibnitzer Abwehr nicht auf und wurde mit dieser Variante überrascht.

Mirza Malagic stellte schließlich in der 85. Minute den 4:1-Sieg für 1. FC Leibnitz sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte 1. FC Leibnitz am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Groß St. Florian.

Der 1. FC Leibnitz ist jetzt Tabellenzweiter

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich 1. FC Leibnitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von 1. FC Leibnitz lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 39 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. 1. FC Leibnitz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

TuS Groß St. Florian muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Groß St. Florian musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da TuS Groß St. Florian insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für Groß St. Florian sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am kommenden Sonntag trifft 1. FC Leibnitz auf USV Kötz-Haus Hengsberg, TuS Groß St. Florian spielt tags zuvor gegen SV RB Pichler Bau Gralla - ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf gegen den Abstieg.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer Leibnitz:

"Das Team hat unsere Vorgaben genau umgesetzt und wir haben den Gegner genau so bespielt wie wir mussten. Der Sieg war verdient, Kopliment an meine Mannschaft."

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Leibnitz war die bessere Mannschaft. Wir haben verdient verloren. Wir werden den Abstiegskampf annehmen und müssen gegen Gralla ein anderes Gesicht zeigen."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – TuS Groß St. Florian, 4:1 (1:0)

85 Mirza Malagic 4:1

63 Christian Tschermanek 3:1

62 Thomas Tauss 3:0

52 Thomas Tauss 2:0

32 Dominik Divjak 1:0

Startformationen:

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mirza Malagic, Alexander Pototschnik, David Scheucher - Dominik Divjak, Moritz Bauer, Thomas Tauss, Konstantin Bauer - Emil Novi, Kevin Pirker (K)

Groß St. Florian: Christoph Leitinger - Patrick Pauritsch, Simon Braunsar (K), Rene Raudner - DI Zija Lleshi, Sebastian Stanzer, Gent Pllana, Christian Tschermanek, Alexander Muster, Philip Leitinger - Christopher Galli

by René Dretnik

Foto: Elisabeth Tappler