Derbysieg: Gralla gewinnt Nachbarschaftsduell gegen Ragnitz

Details Samstag, 26. März 2022 22:53

Durch ein 3:1 holte sich SV RB Pichler Bau Gralla in der Partie gegen USV Ragnitz drei Punkte. Gegen SV Gralla setzte es für Ragnitz eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel hatte für USV Ragnitz mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Da war die Welt für Ragnitz noch in Ordnung: Marco Kramberger traf zur Führung

Ragnitz führte nach fünf Minuten mit 1:0

Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Marko Kramberger mit seinem Treffer vor 300 Zuschauern für die Ragnitzer Führung (5.). Der Kapitän schraubte sich nach einem Eckball in die Höhe und versenkte den Ball im Netz. Die Gäste setzten jetzt nach und wollten die schnelle Vorentscheidung herbeiführen - Miha Simonic verfehlte aber in der 15. MInuten einen Stanglpass nur um Nuancen.

Die Partie wurde jetzt zunehmends hektisch und von vielen Ballverlusten beider Teams geprägt. Attraktive Torraumszenen waren bis zum Halbzeitpfiff Mangelware.Komfortabel war die Pausenführung des Gastes nicht, aber immerhin ging USV Ragnitz mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Im zweiten Durchgang war Gralla wie ausgewechselt

Nach dem Wiederanpfiff sahen die Besucher ein völlig ausgewechseltes Heimteam. Scheinbar zeigte die Kabinenpredigt von Coach Markus Kapun Wirkung. Die erste Chance in Durchgang Zwei war aber dennoch auf Seiten der Auswärtigen zu sehen. In der 63. Minute stand plötzlich Josip Grdenic mutterseelenalleine vor Gralla-Torhüter Aljaz Music. Der Ragnitzer Neuzugang vertändelte aber kläglich.

Duell zweier Exkollegen: Ivan Rajic gegen Denis Toplak

In der 69. Minute brachte der SV Gralla in Person von Dominik Nöst das Netz für den Ausgleich zum Zappeln. Nach einem Eckball von links stand er an der ersten Stange goldrichtig und nickte ein. Jetzt begann das Ragnitzer Team zu zerfallen - spätestens nach dem 2:1 durch Rok Strauss (72.) war der Bann endgültig gebrochen. Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Rok Straus, der in der 72. Minute zur Stelle war. Sein Bruder Deni Straus zeichnete schließlich für den 3:1 Endstand verantwortlich (82.). Das Abwehrverhalten der Gäste war bei diesem Gegentreffer mehr als desolat.

Beide Straus-Brüder trafen

Für SV Gralla ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Zwei Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat Gralla derzeit auf dem Konto. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von SV RB Pichler Bau Gralla, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist SV Gralla zumindest ein kleiner Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg gelungen.

Trotz der Niederlage belegt USV Ragnitz weiterhin den vierten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Ragnitz momentan auf dem Konto. Die Situation bei USV Ragnitz bleibt angespannt. Gegen Gralla kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am nächsten Samstag reist SV RB Pichler Bau Gralla zu TuS Groß St. Florian, zuvor wird aber noch der Nachtragstermin gegen den SV TIBA Austria Dobl (Di, 30.03. 19 Uhr) ausgetragen. Genau diesen Gegner empfängt der USV glasmetall Temmel Ragnitz am kommenden Samstag.

Stimmen zum Spiel:

Markus Kapun, Trainer Gralla:

"Wir haben 3:1 gewonnen, Moral bewiesen und einen Rückstand aufgeholt. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft."

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unser Team ging verdientermaßen rasch in Führung, schaffte es aber in weiterer Folge nicht, den dadurch angeschlagenen Gegner durch einen zweiten Treffer vorzeitig niederzuringen. WIr scheiterte zudem an der eigenen Abschlußschwäche und mussten daher letztendlich eine bittere, wenn auch sicherlich vermeidbare Niederlage einstecken. Einige unserer Spieler müssen sich hinterfragen, ob sie wirklich die Fähigkeiten aufzubringen bereit sind, als Ragnitzer Kicker aufzutreten!"

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – USV Ragnitz, 3:1 (0:1)

82 Deni Straus 3:1

72 Rok Straus 2:1

69 Dominik Noest 1:1

5 Marko Kramberger 0:1

Startaufstellungen:

Gralla: Aljaz Music - Johannes Sterf , BSc, Philipp Mally, Florian Rupp - Doris Kelenc (K), Deni Straus, Gian-Carlo Feiertag, Rok Straus, Lukas Walter - Dominik Nöst, Denis Toplak

USV Ragnitz: Aljaz Pungartnik, Dejan Korat, Ivan Rajic, Marko Kramberger (K), Miha Simonic, Domen Lah, DI Herolind Osaj, Vito Milosevic, Josip Grdenic, Klemen Lah, David Sajnovic

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler