Glücklicher Punkt: Omerovic macht Last-Minute-Remis perfekt

Details Sonntag, 27. März 2022 09:49

Als klarer Favorit musste SV Bad Schwanberg einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen USV Kötz-Haus Hengsberg nicht über ein 2:2-Remis hinaus. USV Hengsberg stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Im Hinspiel hatte Bad Schwanberg durch einen 3:1-Erfolg bei den Gästen die drei Punkte eingefahren.

Semin Omerovic (hier noch im Dress von Kalsdorf) war bei beiden Treffern beteiligt

Hengsberg führte 2:0

In der Anfangsphase agierten beiden Teams zögerlich und tasteten sich gegenseitig ab. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Christian Fauland sein Team in der 33. Minute. Nach einer Flanke von Mario Kreimer vollendete er zum 1:0. Zur Pause behielt Hengsberg die Nase knapp vorn. Für das 2:0 von USV Kötz-Haus Hengsberg zeichnete Urban Cander verantwortlich (77.). Er staubte nach einer Flanke ab und brachte das Auswärtsteam mit in Führung. Die Wogen gingen jetzt hoch (79.) b- Stefan Sackl wurde im Strafraum gelegt - der Pfiff blieb aber zum Leidwesen der Hengsberger aus. Mit dem 0:2 Rückstand wachten die Hausherren auf - ein hoher Ball über die Abwehr gelangte zu Semin Omerovic - er zog ab und Adel Hachoud war zur Stelle und staubte zum 1:2 von SV Bad Schwanberg (81.) ab.

Schwanberg glich in letzter Sekunde aus

Zweimal hätten die Gäste jetzt noch den Sack verfrüht zumachen können, Christoph Stoiser und Lukas Robier brachten ihre Möglichkeiten aber nicht im Tor unter. Kurz vor dem Spielende entschied der Unparteiische auf Handspiel im Strafraum - eine glatte Fehlentscheidung aus Sicht der Gäste - Semin Omerovic ließ sich die Chance nicht nehmen und verwertete den Elfmeter staubtrocken. Nach einer deutlichen Führung wähnte USV Hengsberg die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Bad Schwanberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV Bad Schwanberg 31 Zähler zu Buche. Die Offensive der Heimmannschaft in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Hengsberg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 37-mal schlugen die Angreifer von Bad Schwanberg in dieser Spielzeit zu. SV Bad Schwanberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Hengsberg steckt weiterhin im Abstiegskampf

USV Kötz-Haus Hengsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. USV Hengsberg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Hengsberg ist deutlich zu hoch. 36 Gegentreffer – kein Team der Unterliga West fing sich bislang mehr Tore ein. Drei Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat USV Kötz-Haus Hengsberg momentan auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet USV Hengsberg schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Sonntag trifft Bad Schwanberg auf FC Raiffeisen Ligist, Hengsberg spielt am selben Tag gegen 1. FC Leibnitz.

Stimme zum Spiel:

Thomas Friess,

"Das war wieder bitter für uns. Ein klarer Elfmeter wurde uns vorenthalten. Im Gegenzug haben wir ein abseitsverdächtigen Treffer zum 2:1 bekommen und dann noch einen fragwürdigen Handselfmeter. Es tut sehr weh, wir haben viel besser gespielt als letzte Woche. Gegen den Zweiten ein 2:2 zu holen ist eigentlich ok, trotzdem fühlt es sich an wie zwei verlorene Punkte."

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – USV Kötz-Haus Hengsberg, 2:2 (0:1)

90 Semin Omerovic 2:2

81 Adel Hachoud 1:2

77 Urban Cander 0:2

33 Christian Fauland 0:1

Startaufstellungen:

Bad Schwanberg: Daniel Galli, Fabian Neuhold, Nardi Lazaric, Marcus Prattes, Hans Jörg Gosch (K), Jan Elsnik, Adel Hachoud, Matevz Struc, Michael Schuster, Semin Omerovic, Sebastian Weichhart

Hengsberg: Dominik Huberts, Dominik Prettenthaler, Jasmin Dedic, Thomas Friess , BEd, Niko Vajda, BEd Stefan Zöhrer, Stefan Sackl (K), Lukas Andreas Robier, Matej Sosteric, Mario Kreimer, Christian Fauland

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller