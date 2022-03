Favoritensieg: Der SV Tillmitsch schlägt Dobl

Details Montag, 28. März 2022 11:53

Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch setzte sich gegen SV Dobl mit 4:1 durch. Die Heimelf setzt sich zwr bis zur 50. Minute brav zur Wehr - hatten aber nach dem Ausschluss dem Tabellenführer nichts mehr entgegenzusetzen. Mann des Tages war Dobl-Torhüter Christoph Dam, der mit unglaublichen Paraden seine Mannschaft vor einer noch höheren Niederlage rettete.

Dominik Hackinger schnürte einen Doppelpack

Mit der ersten Aktion der Gäste brachte Patrick Kinhamer bereits nach sieben Minuten den Tabellenführer nach vorn. Nach einem Zauberpass von Dominik Hackinger versenkte der Stürmer das Runde im Eckigen. Die Antwort der Heimischen folgte nur wenige Minuten später - nach einem langen Pass in die Tiefe brachte Fisnik Shyti den Ball in der 15. Minute im Netz von SV Tillmitsch unter. Kein unverdienter Treffer für die Heimischen, die mit aller Macht versuchten den Tillmitscher Spielaufbau möglichst früh zu unterbinden. Der Tabellenprimus tat sich auch sichtlich schwer, trat nicht so souverän wie sonst auf.

Dennoch klingelte es in der 34. Minute erneut im Kasten. Nach einem Gestocher im Sechzehner drückte Hackinger den Ball zum 2:1 über die Linie. Mit diesem knappen Vorsprung aus Sicht der Gäste ging es auch in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang schalteten die Auswärtigen aber dann einen Gang rauf und bewiesen ihre Offensivqualitäten.

In Minute 50 sah David Lang die rote Karte

Nach einem Strafstoß, den Dejan Krljanovic souverän im Kreuzeck versenkte, erhöhte sich der Vorsprung der Tillmitscher Panther nach 53 Minuten auf 3:1. Dem Elfmeter war ein Torraub von David Lang vorausgegangen - der Dobler Verteidiger sah dafür auch die rote Karte - die Hausherren mussten die Partie nun mit zehn Mann fertigspielen.

Mit einem Mann weniger wurde es jetzt für die Gastgeber immer schwerer der Tillmitscher Offensivkraft Herr zu werden. Nach dem 4:1 durch Hackinger (Elfmeter, 74.) produzierte der Tabellenprimus bis zum Ende Chancen am laufenden Band. Dobls Schlussmann Christoph Dam stand aber wie ein Fels in der Brandung und brachte den Tillmitscher Angriff mit seinen Paraden zum Verzweifeln. Am Schluss schlug der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch den SV Tiba Austria Dobl mit 4:1 und führt nun, mit einem Punktevorsprung von 12 Zählern auf den ersten Verfolger Bad Schwanberg, die Tabelle an.

Nächster Prüfstein für SV TIBA Austria Dobl ist USV Ragnitz (Samstag, 16:00 Uhr). SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch misst sich am selben Tag in der Schotterarena mit dem SC hagebau Wallner Bad Gams (17:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Thomas Zündel, Spieler Tillmitsch:

"Der Gegner hat es uns nicht leicht gemacht. Wenn wir alle Chancen reingetän hätten, wäre das Ergebnis höher ausgefallen. Wir sind mit dem Sieg zufrieden."

Markus Suppanitz, Trainer Dobl:

"Wir haben zu wenig von dem was wir uns vorgenommen haben umsetzen können. Gratulation an Tillmitsch - sie haben sehr gute Einzelspieler."

Unterliga West: SV TIBA Austria Dobl – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 1:4 (1:2)

74 Dominik Hackinger 1:4

53 Dejan Krljanovic 1:3

34 Dominik Hackinger 1:2

15 Fisnik Shyti 1:1

7 Patrick Kinhamer 0:1

by ReD

Foto: SV Tillmitsch/Fortmüller