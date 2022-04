Serie gerissen: St. Veit unterliegt Bad Schwanberg

Details Samstag, 09. April 2022 09:56

Am Freitag begrüßte Bad Schwanberg Tus St. Veit/S. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von SV Bad Schwanberg aus. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Bad Schwanberg. Das war die erste Niederlage für die Gäste im Frühjahr - nach drei Siegen en suite ist die Serie nun zu Ende gegangen.

Die Partie wurde wegen Flutlichtausfall für zehn Minuten unterbrochen

Im Duell der Unbesiegten, beide Teams hatten im Frühjahr noch kein Spiel verloren, agierten beide Mannschaften vom Beginn an sehr zögerlich und abwartend. Je eine Chance seitens der Gastgeber und eine Möglichkeit bei den Gästen waren die Maximalausbeute in den Anfangsminuten. Nach 25 Minuten musste das Spiel wegen Ausfalls des Flutlichts für zehn Minuten unterbrochen werden. Nach 45 Minuten stand es noch 0:0.

Maximillian Ringert zeigte eine tolle Schusstechnik

Christian Kluge brach den Bann für SV Bad Schwanberg und markierte in der 61. Minute die Führung. Er vollendete eine Flanke von Marcus Prattes per Kopf zum 1:0. Für das 1:1 von St. Veit/S. zeichnete Maximilian Ringert verantwortlich (70.). Ein gefühlvoller Schuss des St. Veiter Mittelfeldmotors fand den Weg ins Tor. Nur drei Minuten später fand eine Flanke von Damjan Trifkovic mit Jan Elsnik hren Abnehmer und der Stürmer brachte Bad Schwanberg mit seinem Kopfballtreffer zum 2:1 auf die Siegerstraße.

Bad Schwanberg bleibt weiterhin an zweiter Stelle

Im Tableau hatte der Sieg von Bad Schwanberg keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Die Offensivabteilung des Heimteams funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 42-mal zu. SV Bad Schwanberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Bad Schwanberg elf Siege, vier Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SV Bad Schwanberg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Schlappe behält Tus St. Veit/S. den fünften Tabellenplatz bei. Die Gäste verbuchten insgesamt sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. St. Veit/S. baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bad Schwanberg tritt am Samstag, den 16.04.2022, um 17:00 Uhr, bei SV Flavia Solva an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Tus St. Veit in der Südsteiermark 1. FC Leibnitz.

Stimmen zum Spiel:

Ewald Alker, sportlicher Leiter Bad Schwanberg:

"Das war heute eine absolute Top-Leistung unserer Mannschaft. Das Spiel stand insgesamt auf sehr hohem Niveau und wurde von einer super Schiedsrichterleistung gekrönt!"

Bernd Pressnitz, Trainer St. Veit:

"Wir waren nicht besonders glücklich. Das Spiel war auf Augenhöhe - ein Unentschieden wäre zumindestens gerecht gewesen."

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 2:1 (0:0)

73 Jan Elsnik 2:1

70 Maximilian Ringert 1:1

61 Christian Kluge 1:0

Startaufstellungen:

Bad Schwanberg: Daniel Galli, Nardi Lazaric, Marcus Prattes, Jan Elsnik, Adel Hachoud, Matevz Struc, Christian Kluge (K), Michael Schuster, Semin Omerovic, Sebastian Weichhart, Damjan Trifkovic

St. Veit/Vogau: Patrick Schantl - Aljaz Gersak, Jan Martin Adamer, Miha Psajd, Maximilian Ringert (K), Ralph Jelen, Stefan Krofitsch - Rok Horvat, Zan Plajnsek, Simon Johannes Scheucher - Fabio Schantl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller