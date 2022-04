Abstiegskrimi bleibt spannend: Das Duell Gralla gegen Hengsberg findet keinen Sieger

Details Samstag, 09. April 2022 11:21

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich SV RB Pichler Bau Gralla und USV Kötz-Haus Hengsberg mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war ohne Treffer geblieben.

Gerald Tödtling ist mit seinen Hengsbergern noch immer sieglos

Das Spiel zweier Mannschaften, die sich im Abstiegskampf befanden bot wie erwartet einen Kampf auf Biegen und Brechen. Gralla fehlte es, ohne den verletzten Spielmacher Doris Kelenc ein wenig an Idee und Hengsberg spielte viele Aktionen nicht ganz fertig. In der 28. Minute luchste Urban Cander im Mittelfeld seinem Kontrahenten Dominik Nöst den Ball ab und schickte Mario Kreimer. Der Hengsberger tankte sich durch die Innenverteidigung durch und brachte den Ball mit dem linken Fuß in der langen Ecke unter.

Nur einige Minuten später hatten die Gäste großes Glück - ein Schuss von Gralla ging nur an die Querlatte. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für USV Hengsberg. Nach dem Wiederbeginn hatte Dominik Huberts seinen großen Auftritt: Nach einem Eckball der an die Strafraumgrenze gelangte, setzte ein Gralliger einen Schuss aus der zweiten Reihe ab - der Torhüter streckte sich und fischte den Ball noch irgendwie aus der Kreuzecke.

Florian Rupp war es, der in der 67. Minute seinem Team den Punkt sicherte und den Ball im Tor des Tabellenletzten unterbrachte. Nach einem Eckball landete der Ball genau vor seinen Beinen und der gelernte Innenverteidiger bewies seine Torjägerqualitäten und drückte das Leder eiskalt über die Linie. In der Nachspielzeit vergab Stefan Sackl noch eine tolle Chance - Gralla-Torhüter Aljaz Music vereitelte diese Möglichkeit. Beim Abpfiff durch den Unparteiischen stand es zwischen SV Gralla und Hengsberg pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Florian Rupp sorgte für den Ausgleichstreffer

Wo bei Gralla der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 18 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Das Heimteam erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

USV Kötz-Haus Hengsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff weisen die Gäste deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: USV Hengsberg kann einfach nicht gewinnen.

Mit diesem Unentschieden verpasste USV Kötz-Haus Hengsberg die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Hengsberg damit auch unverändert auf Rang 14. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

SV RB Pichler Bau Gralla tritt am kommenden Sonntag bei FC Raiffeisen Ligist an, USV Hengsberg empfängt am selben Tag SV TIBA Austria Dobl.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Ich kann meiner Mannschaft nur vorwerfen die Tore nicht zu machen. Wiederholt waren wir die bessere Mannschaft, diesmal sogar mit einem kleinen Chancenplus. Uns fehlt aktuell die Leichtigkeit, speziell vor dem Tor. Mit einem Erfolgserlebnis wird sich der Knoten lösen, wir arbeiten hart daran weiter."

Thomas Friess, Spieler Hengsberg:

"Leider werden wir für unsere Bemühungen noch nicht adäquat belohnt."

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – USV Kötz-Haus Hengsberg, 1:1 (0:1)

67 Florian Rupp 1:1

28 Mario Kreimer 0:1

Aufstellung:

Gralla: Aljaz Music - Gernot Krasser, Niko Klaric-Guner, Philipp Mally, Florian Rupp (K) - Deni Straus, Rok Straus, Lukas Walter - Dominik Nöst, Denis Toplak, Benjamin Haas

Hengsberg: Dominik Huberts, Dominik Prettenthaler, Jasmin Dedic, Primoz Potocnik, Niko Vajda, Urban Cander, BEd Stefan Zöhrer, Stefan Sackl (K), Matej Sosteric, Mario Kreimer, Christian Fauland



by René Dretnik

