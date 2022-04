Krise hält an: Flavia Solva seit fünf Spielen sieglos

Details Samstag, 09. April 2022 20:24

Im Spiel von SV Grapos Lannach gegen SV Flavia Solva wurden die Besucher mit Toren verwöhnt. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Lannach. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Lannach hat es erneut geschafft einen Rückstand in eine Sieg umzuwandeln. Flavia ist nun schon seit fünf Runden ohne Punktgewinn.

Christopher Marat ist derzeit nicht zum Lachen zumute: Seine Flavianer stecken in der Krise

Flavia gab die Führung zweimal aus der Hand

Ivan Grabovac brachte Flavia Solva nach acht Minuten die 1:0-Führung. Vor 100 Besuchern versenkte er einen Freistoß im Netz. Der SV Lannach glich nur wenig später aus (25.), sodass es fortan 1:1 stand. Nach einem Freistoß konnte Keeper Mathias Johs den Ball nicht festhalten und Bernd Hold staubte ab. Die nächsten zehn Minuten hatten es in sich:

Zuerst vergab die Heimelf eine ganz dicke Chance (31.), danach wurde den Gästen ein Treffer von Tobias Ringert wegen Abseits aberkannt (33.). Und zu allem Überdruss klatschte ein Freistoß der Flavianer unmittelbar danach nur an die Latte (36.) Trotzdem schafften es die Römer, wiederum in Führung zu gehen. Leandro Rabensteiner versenkte die Kugel zum 2:1 (37.). SV Flavia Solva nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Aleksander Kramberger markierte einen Doppelpack

In der zweiten Hälfte machte Aleksander Kramberger den Unterschied aus: Mit seinem Doppelpack (66./84.) schockte er die Gäste und drehte die Partie mit für den SV Lannach. In der Schlussphase vergab Ivan Grabovac noch einen Hunderter (91.), somit blieben die drei Punkte schlussendlich in Lannach.

Bei SV Grapos Lannach präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der Gastgeber in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. SV Lannach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten. SV Grapos Lannach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Trotz der Niederlage belegt SV Flavia Solva weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Flavia Solva momentan auf dem Konto. SV Flavia Solva taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

SV Lannach tritt am kommenden Samstag bei SC hagebau Wallner Bad Gams an, Flavia Solva empfängt am selben Tag SV Bad Schwanberg.

Stimmen zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Das war die richtige Reaktion auf das nicht gute Spiel in St. Veit. Leider haben wir uns das Leben wieder sehr schwer gemacht. Trotzdem haben wir es wieder geschafft, einen zweimaligen Rückstand aufzuholen! In dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist es wichtig dran zu bleiben und konstant zu punkten. Wenn du Wille, Bereitschaft, Einsatz und Glaube an dich auf den Platz bringst, wirst du auch punkten. Jeder kann jeden schlagen, entscheidend wird sein, wie sehr man es will. Und das machen die Jungs derzeit einfach klasse. Flavia war in den Kontern brutal gefährlich, ein Unentschieden wäre vielleicht gerecht gewesen, aber unser Wille hat uns den Dreier gebracht. Jetzt heißt weiter dran bleiben, um noch mehr Abstand nach hinten zu gewinnen."

Christoph Marat, Trainer Flavia:

"Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel das beide Teams gewinnen hätten können. Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in den letzten zwei Wochen davor! Mit dieser Leidenschaft und Einstellung müssen wir auch die nächsten Wochen bestreiten, dann werden auch wir wieder belohnt!"

Unterliga West: SV Grapos Lannach – SV Flavia Solva, 3:2 (1:2)

84 Aleksander Kramberger 3:2

66 Aleksander Kramberger 2:2

37 Leandro Rabensteiner 1:2

25 Bernd Hold 1:1

8 Ivan Grabovac 0:1

Startformation:

Lannach: Patrick Laibacher - Markus Leherbauer, Kenan Jasarevic - Jan Strukelj, Nico Kaiser, Marcel Grinschgl, Christoph Pichler, Ismail Wais, MA Bernd Hold (K) - Gregor Zgrabic, Aleksander Kramberger

SV Flavia Solva: Mathias Johs (K), Ing. Dejan Draskovic, Anže Pišek, Alexander Hesse, Matic Ficko, Roman Lorenz, Ivan Grabovac, Fabian Pucher, Leandro Rabensteiner, Tobias Ringert, Dominik Wurzinger

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland