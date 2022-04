Kantersieg für Leibnitz: Ligist geht mit 0:5 unter

Details Samstag, 09. April 2022 20:35

Der 1. FC Leibnitz fertigte FC Raiffeisen Ligist am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur 1. FC Leibnitz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Scheinbar liegt den Leibnitzern der FC Ligist, denn auch das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für die Weststeirer geendet.

Thomas Hack ist mit seinem 1. FC Leibnitz noch ungeschlagen

Ein Eigentor eröffnete das Leibnitzer Torfestival

Gleich von Beginn an standen die Zeichen auf einen Heimsieg des 1. FC Leibnitz. Mit zuviel Ehrfucht traten die Gäste aus Ligist auf - sie waren über 90 Minuten nicht in der Lage dem Offensivspektakel der Leibnitzer etwas entgegenzusetzen und starteten zu allem Überfluss noch mit einem Eigentor in die Partie. In der 13. Minute lenkte Matthias Repic den Ball zugunsten der Heimelf ins eigene Netz.

Nach einem Elferfoul an den durchgebrochenen Kevin Pirker versenkte Konstantin Bauer den Strafstoß zum 2:0 für das Heimteam (21.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Thomas Tauss mit dem 3:0 für den Leibniter Stadtverein zur Stelle (44.). Nach einem Abpraller bewies er Torinstinkt und stand genau dort, wo ein Vollstrecker stehen muss. Der 1. FC Leibnitz dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging deshalb auch mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Thomas Tauss markierte einen Doppelpack

Auch das 4:0 für die Heimischen stellte Tauss sicher. In der 50. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Eigentlich war FC Raiffeisen Ligist schon geschlagen, als Mirza Malagic das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (65.). Nach einem Wechselpass von rechts auf links erreichte in ein Lochpass in die Tiefe und der Leibnitzer Jungstar konnte in aller Seelenruhe einschieben. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die Hack-Elf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen FC Ligist festigte 1. FC Leibnitz den dritten Tabellenplatz. Der Fusionsklub präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto des Tabellendritten. Mit dem Sieg knüpfte der 1. FC Leibnitz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamierte die Heimmannschaft elf Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Leibnitz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Ligist bleibt achter - Leibnitz rangiert weiter an dritter Stelle

FC Raiffeisen Ligist muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In der Verteidigung der Weststeirer stimmt es ganz und gar nicht: 44 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. FC Raiffeisen Ligist taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

1. FC Leibnitz tritt am kommenden Sonntag bei Tus St. Veit in der Südsteiermark an, FC Ligist empfängt am selben Tag SV RB Pichler Bau Gralla.

Stimme zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer Leibnitz:

"Meine Mannschaft hat heute ein gutes Heimspiel geboten. Auch mit dem Ergebnis bin ich klarerweise zufrieden. Wir legen jetzt den Fokus auf die nächste schwere Partie gegen St. Veit und gehen mit vollster Konzentration in die Begegnung."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – FC Raiffeisen Ligist, 5:0 (3:0)

65 Mirza Malagic 5:0

50 Thomas Tauss 4:0

44 Thomas Tauss 3:0

21 Konstantin Bauer 2:0

13 Eigentor durch Matthias Repic 1:0

Startformationen:

1. FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mirza Malagic, Alexander Pototschnik, David Scheucher - Dominik Divjak, Moritz Bauer, Thomas Tauss, Konstantin Bauer - Kevin Pirker (K), Aldin Aganovic

Ligist: Julian Kalpacher - Michael Capretti, Stefan Freisinger, Oliver Blumauer, Raphael Appler, Lukas Ofner - Daniel Wüster, Patrick Hutter, Matthias Franz - Matthias Repic (K), Jakob Stampfer

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller