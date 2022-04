Kinhamer macht den Unterschied aus: Der Favorit wackelt - fällt aber nicht!

Details Samstag, 09. April 2022 21:35

Bei der Begegnung zwischen dem USV glasmetall Ragnitz gegen den SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch roch es kurz nach einer Sensation. Mit einem Mann weniger stand Ragnitz kurz davor, zumindestens einen Punkt zu holen - am Ende setzte sich dann doch der Favorit durch und die Überraschung blieb aus.

Patrick Kinhamer steuerte zwei Treffer bei

Der Tabellenprimus geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Josip Grdenic das schnelle 1:0 für USV Ragnitz erzielte. Eine schön herausgespielte Aktion war diesem Treffer vorausgegangen. Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch sammelte sich aber schnell wieder und erzielte in Person von Patrick Kinhamer den Ausgleich (14.). Nach einem schönen Pass von Dejan Krljanovic scherzelte Dominik Langbauer weiter und die Tormaschine schlug zum ersten mal zu.

Nach einem Elferfoul an Markus Hüttler war es Krjlanovic, der in der 22. Minute den Strafstoß in der linken Kreuzecke versenkte. In Minute 39 kam der große Auftritt von Kinhamer: Er schnappte sich in der eigenen Hälfte den Ball, zündete den Turbo und tankte sich auf der linken Seite durch und übergab an Krljanovic, der ihm das Spielgerät postwendend retournierte - mit einer Wucht senkte sich der Ball im Netz und Kinhamer stellte die 3:1 Führung für die Gäste her. Die Panther gingen somit mit diesem Vorsprung in die Halbzeitpause.

Josip Grdenic markierte einen Doppelpack

Im zweiten Durchgang übernahm Ragnitz das Kommando, Tillmitsch hatte phasenweise den Zugriff komplett verloren. Trotz der Ampelkarte von David Sajnovic (53.) und der daraus resultierenden numerischen Unterlegenheit kamen die Hausherren zum Anschlusstreffer. Nach einem Schuss von Miha Simonic konnte Zan Hrastnik den Ball nur kurz abwehren - Grdenic staubte ab und traf zum zweiten mal. Nun stand es nur noch 2:3 (67.). Die Partie blieb jetzt bis zum Schluss spannend - das Ergebnis aber bis zum Ende der Spielzeit unverändert. Der Tabellenführer aus Tillmitsch siegte schussendlich mit 3:2.

Tillmitsch wird der Titel wohl nicht mehr zu nehmen sein

USV Ragnitz hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Ragnitz auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Der SV Tillmitsch verbuchte gegen USV Ragnitz die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga West weiter ungefährdet an. Rekordverdächtige 16 Siege in Serie stehen beim Spitzenreiter mittlerweile zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft Ragnitz auf TuS Groß St. Florian, SV Tillmitsch spielt am selben Tag gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn.

Stimmen zum Spiel:

Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unser Team lieferte dem Ligaprimus ein tolles spielerisches und auch kämpferisches Kontra. Ganz nach dem Motto: 'Wenns laft, dann lafts', müssen wir uns die marginale Überlegenheit des abgeklärten Gegners, ob der letztendlich wohl verdienten aber irgendwie doch auch bitteren Niederlage eingestehen."

Patrick Kinhamer, Doppeltorschütze Tillmitsch:

"Das war eine Partie auf Augenhöhe, aber am Ende hatten wir einen Treffer mehr auf der Anzeigentafel. Ich möchte den Gegnern Respekt zollen, Ragnitz ist eine sehr gute Mannschaft, die bis zum Schluss gekämpft hat."

Unterliga West: USV Ragnitz – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 2:3 (1:3)

67 Josip Grdenic 2:3

39 Patrick Kinhamer 1:3

22 Dejan Krljanovic 1:2

14 Patrick Kinhamer 1:1

8 Josip Grdenic 1:0

Startformationen:

USV Ragnitz: Aljaz Pungartnik - Dejan Korat, Ivan Rajic, Marko Kramberger, DI Herolind Osaj (K), Klemen Lah, Marcel Zizek - Domen Lah, David Sajnovic - Josip Grdenic, Denis Fras

SV Tillmitsch: Zan Hrastnik - Emir Dautovic, Gerald Tuscher - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K), Dejan Krljanovic, Dan Krajnc, Markus Hüttler - Dominik Hackinger , BA MA, Denis Cekovski, Patrick Kinhamer

