Fulminanter Heimsieg: Ligist fährt mit Gralla Schlitten

Details Sonntag, 17. April 2022 11:59

Nach drei Pleiten in Folge kam der FC Ligist gegen den SV Gralla zu einem klaren 4:1-Erfolg. Aufgrund der Tabellensituation gingen die Hausherren als Favorit ins Spiel gegen den Gast – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Nach vier Spielen ohne Niederlage ist auch die Serie der Gralliger gerissen.

Lukas Ofner war bei zwei Treffern der Ligister beteiligt.

Ligist ging mit einem 3:0 Vorsprung in die Pause

Gleich nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Markus Schweiger waren die Hausherren sofort hellwach. Nach einem tiefen Ball über die rechte Seite schob Lukas Ofner trocken ein und brachte FC Raiffeisen Ligist in der sechsten Minute in Front. Für das zweite Tor der Gastgeber war Matthias Repic verantwortlich, der in der 17. Minute das 2:0 besorgte, er traf nach Zuspiel von Ofner.

Mit dem 3:0 von Oliver Blumauer für FC Ligist war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Er versenkte einen Freistoß in den Maschen und ließ Gästetorhüter Aljaz Music keine Chance. Zur Halbzeit blickte FC Raiffeisen Ligist auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Zu Beginn des zweiten Durchganges bäumten sich die Gäste ein wenig auf und versuchten das Ruder noch herumzureissen. In der 54. Minute zog Denis Toplak aus der Distanz ab verkürzte auf 1:3 aus der Sicht des Vereins aus dem Bezirk Leibnitz. Gralla übte jetzt viel Druck aus - eine Doppelchance in der 71. Minute wurde aber vom Heimgoalie Richard Nagy vereitelt.

Lukas Walter sah rot

In der 73. Minute sah Lukas Walter für eine Tätlichkeit die rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. In der 78. Minute führte ein Eckball von Gralla zum nächsten Treffer, allerdings auf der Seit der Heimischen. Nach einem Bilderbuchkonter vollendete Jakob Stampfer zum fünften Tagestreffer in der 77. Spielminute. Am Ende verbuchte FC Ligist gegen SV RB Pichler Bau Gralla einen Sieg.

FC Raiffeisen Ligist muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Ligist im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Die Stärke von FC Raiffeisen Ligist liegt in der Offensive – mit insgesamt 35 erzielten Treffern.

Gralla kommt von unten nicht weg

Die Luft wird dünner für SV Gralla: Die Niederlage hat das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zur Folge. Dem Gast muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga West markierte weniger Treffer als Gralla. Der letzte Dreier liegt für SV RB Pichler Bau Gralla bereits drei Spiele zurück.

Drei Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat SV Gralla derzeit auf dem Konto. In dieser Saison sammelte FC Raiffeisen Ligist bisher acht Siege und kassierte zehn Niederlagen.

FC Ligist stellt sich am Freitag (16:00 Uhr) bei SV TIBA Austria Dobl vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Gralla Tus St. Veit in der Südsteiermark.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Nach drei Niederlagen in Folge hat sich die Mannschaft viel vorgenommen und wusste um die Bedeutung dieses Spiels. Wir nutzten die Fehler von Gralla gnadenlos aus. In der zweiten Hälfte agierten wir etwas defensiver und versuchten kompakt zu verteidigen. Gratulation an das Team und den Trainer. Am kommenden Freitag müssen wir in Dobl nachlegen."

Herbert Gürtl, Sportchef Gralla:

Ich bin enttäuscht von diesem Auftritt. Die Mannschaft hat nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe die Tugenden Disziplin, Charakter, Kämpferherz komplett vermisst. Gegen St. Veit erwarte ich mir eine Rehabilitation und das alle wieder zeigen, warum sie das Trikot vom SV Gralla tragen."

Unterliga West: FC Raiffeisen Ligist – SV RB Pichler Bau Gralla, 4:1 (3:0)

77 Jakob Stampfer 4:1

54 Denis Toplak 3:1

37 Oliver Blumauer 3:0

17 Matthias Repic 2:0

6 Lukas Ofner 1:0

Startformationen:

Ligist: Richard Nagy - Oliver Blumauer, Rene Kollmann, Raphael Appler, Lukas Ofner - Daniel Wüster, Patrick Hutter, Matthias Lackner, Martin Schlatzer, Matthias Franz - Matthias Repic (K)

Gralla: Aljaz Music - Gernot Krasser, Philipp Mally, Florian Rupp - Doris Kelenc (K), Deni Straus, Gian-Carlo Feiertag, Rok Straus, Lukas Walter - Dominik Nöst, Denis Toplak

by René Dretnik

Foto: