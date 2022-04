Torfestival: SV Tillmitsch weiterhin nicht zu biegen

Details Sonntag, 17. April 2022 12:23

Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen, da stark ersatzgeschwächten GASV Pölfing Brunn keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Der Tabellenprimus war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Trotz der sieben Treffer gab es nur drei Torschützen: Patrick Kinhammer machte drei, Dominik Hackinger zwei und Dominik Langbauer traf ebenfalls zweimal.

Patrick Kinhamer markierte einen Triplepack

Nach 45 Minuten stand es bereits 5:1

Patrick Kinhamer erzielte vor 100 Zuschauern das 1:0. SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dominic Langbauer (7.). Dominik Hackinger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Heimmannschaft (18.). Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Sascha Pressnitz zum 1:3 zugunsten von Pölfing-Brunn (41.). Die Antwort der Panther folgte postwendend: Hackinger (42.) und Langbauer (44.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des Tabellenführers.

Nach dem souveränen Auftreten der Heimmannschaft überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. In der zweiten Hälfte ging es in ähnlicher Tonart weiter - der Gastgeber baute die Führung aus, indem Kinhamer zwei Treffer nachlegte (49./59.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Auch Dominic Langbauer war on fire und traf zweimal

Champions-Cup-Viertelfinale: Tillmitsch vs. Großklein, Ostermontag, 15 Uhr

Wer soll die Tillmitscher Panther noch stoppen? Die Bartl-Elf verbuchte gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga West weiter an. Erfolgsgarant von SV Tillmitsch ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 82 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. SV Tillmitsch ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen - die Bilanz lautet 17 Siege und ein Unentschieden. Den SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige 17 Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

GASV Pölfing-Brunn findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 19 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich Pölfing-Brunn schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am Samstag muss SV Tillmitsch bei TuS Groß St. Florian ran, zeitgleich wird GASV Pölfing-Brunn von SV Grapos Lannach in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel:

Johann Bartl, Trainer Tillmitsch:

"Das war gegen stark dezimierte und ersatzgeschwächte Gegner kein Gradmesser. Wir blicken schon auf das nächste Spiel, das Champions-Cup Viertelfinale gegen den FC Großklein. Dort kann die Mannschaft beweisen, wieviel in ihnen steckt. Ich bin guter Dinge, dass wir auch diese schwere Hürde meistern."

Wolfgang Kiegerl, Trainer Pölfing Brunn:

"Ich gratuliere dem souveränen SV Tillmitsch schon jetzt zum Meistertitel in der Unterliga West. Ich freue mich, dass nächste Runde wieder alle fehlenden Spieler dabei sind!"

Unterliga West: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 7:1 (5:1)

59 Patrick Kinhamer 7:1

49 Patrick Kinhamer 6:1

44 Dominic Andre Langbauer 5:1

42 Dominik Hackinger 4:1

41 Sascha Pressnitz 3:1

18 Dominik Hackinger 3:0

7 Dominic Andre Langbauer 2:0

2 Patrick Kinhamer 1:0

Startformationen:

SV Tillmitsch: Valentino Maric - Filip Pocrnja, Emir Dautovic, Gerald Tuscher - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K), Dan Krajnc - Dominik Hackinger , BA MA, Jernej Leskovar, Denis Cekovski, Patrick Kinhamer

Pölfing-Brunn: Dominik Rucker - Tilen Osovnikar, Jon Cirpaci, Alexander Tschiltsch (K), Dominik Puschnigg - Daniel Vujcic, Halil Ibrahim Orhan, Sascha Pressnitz, Amar Seferagic, Sebastian Lipp - Gasper Vouk

by ReD

Fotos: Christian Fauland