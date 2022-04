St. Veit gewinnt: Negativserie bei Gralla hält an

Details Samstag, 23. April 2022 09:27

Viel vorgenommen hatte sich der SV RB Pichler Bau Gralla für das Derby gegen die TUS St. Veit in der Südsteiermark. Nach der 1:4 Klatsche in der vergangenen Runde gegen Ligist wollte sich Gralla vor heimischen Publikum rehabilitieren. Die Gäste zerstörten aber die Hoffnungen, gewannen mit 3:1 und holten sich die drei Punkte.

Die St. Veiter Mannschaft funktioniert als Team und wandelt ein 0:1 in einen 3:1 Sieg um.

Gralla haderte im ersten Durchgang mit der Chancenverwertung

Vor 350 Besuchern startete der SV Gralla mit sehr viel Elan in die Partie und ging in Minute 20 in Front. Dominik Nöst besorgte das 1:0. Die Heimischen blieben jetzt am Drücker - es war noch einige male brandgefährlich in der Box der Gegner. Doch Dennis Toplak und Nöst brachten ihre Hunderter nicht im gegnerischen Tor unter.

Völlig entgegen des Spielverlaufs kam das Auswärtsteam, noch bevor es in die Halbzeit ging, zum Ausgleich. Rok Horvat schickte Robert Kurez in die Tiefe, der düpierte Verteidiger Philipp Mally und traf zum 1:1 für St. Veit/S. (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Zan Planjsek fungierte bei zwei Treffern als Assistgeber

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild - der SV Gralla war fast nicht mehr vorhanden. In der 60. Minute setzte sich Zan Plajnsek auf der Seite durch und stangelte den Ball zu Christoph Puntigam, der die Aktion mit dem 2:1 Führungstreffer abschloss. Kevin Tivadar stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die Gäste her (86.). Auch dieser Treffer fand in einem Querpass von Plajnsek seinen Ursprung. Schlussendlich reklamierte Tus St. Veit/S. einen Sieg in der Fremde für sich und wies Gralla in die Schranken.

St. Veit klettert auf Platz vier - Gralla steckt hinten fest

SV RB Pichler Bau Gralla muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem das Heimteam die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt SV Gralla aktuell den siebten Rang. Mit lediglich 16 Zählern aus 19 Partien steht Gralla auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff von SV RB Pichler Bau Gralla herrscht Flaute. Erst 20-mal brachte SV Gralla den Ball im gegnerischen Tor unter. Gralla verbuchte insgesamt drei Siege, sieben Remis und neun Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für SV RB Pichler Bau Gralla nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte St. Veit/S. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Tus St. Veit in der Südsteiermark derzeit auf dem Konto.

SV Gralla hat als Nächstes eine Auswärtsaufgabe vor der Brust. Am Samstag geht es zu SV Flavia Solva. Für Tus St. Veit/S. geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 07.05.2022 bei USV Ragnitz gastiert.

Stimme zum Spiel:

Bernd Pressnitz, Trainer St. Veit:

„Gralla war in der Anfangsphase besser. Wir haben gewonnen, weil wir eine Mannschaft sind und Gralla nicht!“

Unterliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 1:3 (1:1)

86 Kevin Tivadar 1:3

60 Christoph Puntigam 1:2

40 Robert Kurez 1:1

20 Dominik Noest 1:0

Startaufstellungen:

Gralla: Aljaz Music - Gernot Krasser, Johannes Sterf , BSc, Philipp Mally, Florian Rupp - Doris Kelenc (K), Deni Straus, Gian-Carlo Feiertag, Rok Straus - Dominik Nöst, Denis Toplak

St. Veit/Vogau: Markus Gröbacher - Jan Martin Adamer, Maximilian Ringert (K), Ralph Jelen, Stefan Krofitsch - Rok Horvat, Zan Plajnsek, Miha Psajd, Simon Johannes Scheucher, Christoph Puntigam - Robert Kurez

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler