Auswärtsdreier: Cander verhilft Hengsberg zum Derbysieg bei Ragnitz

Details Sonntag, 24. April 2022 12:53

Ein Tor machte den Unterschied – USV Kötz-Haus Hengsberg siegte mit 2:1 gegen USV Ragnitz. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Ragnitz das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:1-Sieg geholt.

Der USV Hengsberg entfernt sich langsam aus der Abstiegszone

Der Rasen war sehr nass - gute Ballbehandlung war gefragt

Auf dem nassen Rasen im Ragnitzer Julius-Meinl-Stadion war gute Ballbehandlung gefragt. Anfangs taten sich beide Teams schwer, fanden aber keinerlei Lücken vor, um in die Box der Gegner zu gelangen. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Domen Bevk für USV Hengsberg zur Führung (42.). Bei seinem Freistoß aus etwa 25 Metern in den oberen Winkel war der Ragnitzer Torhüter Aljaz Pungartnik chancenlos. So ging es mit einem Tor Vorsprung für die Gäste für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Im zweiten Spielabschnitt wirkten die Hausherren nun ein wenig zielstrebiger und energischer, die Gegner standen allerdings defensiv sehr kompakt und ließen kaum Möglichkeiten zu. Deshalb versuchten die Ragnitzer mit Weitschüssen zum Erfolg zu gelangen - konnten den Hengsberger Schlussmann Dominik Huberts aber nicht bezwingen.

Dominik Huberts war mit Weitschüssen nicht zu bezwingen

In Minute 66 versuchte Josip Grdenic einen Schuss von halblinks, der Ball sprang an der zweiten Stange auf, Huberts konnte nur kurz abwehren und Miha Simonic versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz von Hengsberg. Die Antwort der Gäste ließ aber nicht lange auf sich warten: Nach einem Foul im Strafraum entschied der Unparteiische auf Strafstoß und Urban Cander war zur Stelle und markierte das 2:1 von USV Kötz-Haus Hengsberg (70.). Das war es dann auch gewesen - unter dem Strich verbuchte USV Hengsberg gegen USV Ragnitz einen 2:1-Sieg.

Durch diese Niederlage fällt Ragnitz in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass USV Ragnitz in dieser Zeit nur einmal gewann.

Urban Cander traf per Elfmeter

Hengsberg ist seit fünf Spielen ungeschlagen

Die Leistungssteigerung von USV Kötz-Haus Hengsberg lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo USV Hengsberg einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zwölf ab. Hengsberg bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. USV Kötz-Haus Hengsberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, USV Hengsberg zu besiegen. Die Tödtling-Elf entfernt sich langsam aus der Abstiegszone.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist Ragnitz zu FC Raiffeisen Ligist, am gleichen Tag begrüßt Hengsberg TuS Groß St. Florian vor heimischem Publikum.

Stimmen zum Spiel:

Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Abgesehen von der Tatsache, dass sich in den letzten Jahren stets die Auswärtsmannschaft – sowohl in Hengsberg als auch in Ragnitz – durchsetzten, scheint unser Team nach der sehr guten Herbstsaison 2021 leider nun nicht mehr in der Lage zu sein, trotz allen guten Willens, gemäss dem Prinzip Leichtigkeit, frisch von der Leber zu spielen. Vor allem gegen massiv in der Abwehr stehende Mannschaften tut sich unser Team derzeit sehr schwer. Es bedarf wohl neuer Verhaltensmechanismen, um wiederum in die Spur zu kommen. Die bis dato 4 erreichten Punkte in bereits 6 Spielen sind ja wahrlich nicht zufriedenstellend."

Thomas Friess, Spieler und sportlicher Leiter Hengsberg:

"Es war ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften. Wir hätten in der ersten Halbzeit schon alles klar machen können, leider ist es uns nicht gelungen und dann wurde es in der zweiten Halbzeit nochmal eng. Es waren unglaublich wichtige drei Punkte, da uns nächste Woche leider gesperrte und verletzte Spieler fehlen werden. Die tolle Arbeit von unserem Trainer greift von Woche zu Woche mehr und wir können immer mehr von seinen Vorstellungen auf dem Platz umsetzen."

Unterliga West: USV Ragnitz – USV Kötz-Haus Hengsberg, 1:2 (0:1)

70 Urban Cander 1:2

66 Miha Simonic 1:1

42 Domen Bevk 0:1

Startformationen:

USV Ragnitz: Aljaz Pungartnik - Ivan Rajic, Marko Kramberger, DI Herolind Osaj (K), Nejc Vnuk, Klemen Lah - Domen Lah, Marko Ferk, David Sajnovic - Josip Grdenic, Denis Fras

Hengsberg: Dominik Huberts, Dominik Prettenthaler, Jasmin Dedic, Niko Vajda, Urban Cander, BEd Stefan Zöhrer, Stefan Sackl (K), Lukas Andreas Robier, Matej Sosteric, Mario Kreimer, Christian Fauland

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (alle Bilder hier)