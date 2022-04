Stanzer-Festspiele: Groß St. Florian beendet Sieglos-Serie

Details Samstag, 30. April 2022 19:13

Im Abstiegsduell kam der TuS Groß St. Florian am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen USV Kötz-Haus Hengsberg. Die Hausherren konnten die vielen fehlenden Stammspieler nicht adäquat ersetzen. Sebastian Stanzer war der Mann des Tages - er zeichnete für alle drei Treffer verantwortlich.

Groß St. Florian im Jubel: Die Elf von Patrick Haring holte den ersten Sieg im Frühjahr

Sebastian Stanzer traf dreimal

Bereit nach zwei Minuten ging das erste Tor des Spiels an den Gast. Sebastian Stanzer drückte den Ball nach einem Eckball über die Linie. Christian Fauland nutzte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Hengsberg ein (16.).Mit seinem zweiten Tagestreffer stellte Stanzer die Weichen für TuS Groß St. Florian auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 2:1 zur Stelle war. Groß St. Florian nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Mit dem 3:1 sicherte Stanzer dem Gästeteam den Sieg und verhalf seiner Mannschaft zu wichtigen Punkten gegen den Abstieg, denn es änderte sich am Spielstand nichts mehr. Am Ende behielt Groß St. Florian gegen USV Kötz-Haus Hengsberg die Oberhand.

Groß St. Florian klettert auf Rang elf

Der USV Hengsberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Im Spiel gegen TuS Groß St. Florian setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Groß St. Florian in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Nach sechs sieglosen Spielen ist TuS Groß St. Florian wieder in der Erfolgsspur.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Hengsberg auf SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, Groß St. Florian spielt tags zuvor gegen FC Raiffeisen Ligist.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Friess, Spieler und sportlicher Leiter Hengsberg:

"Aufgrund der ersten Halbzeit wäre sicher mehr drinnen gewesen. Leider haben wir aber die Tore zu einfach kassiert und so sind wir einem Rückstand in die Pause gegangen. Nach dem Seitenwechsel konnten wir nicht mehr richtig nachlegen. Schlussendlich konnten wir die vielen Ausfälle aber nicht kompensieren."

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Wir haben uns endlich für die harte Arbeit belohnt. Das war ein hart umkämpfter Arbeitssieg, ich gratuliere meiner Mannschaft. Das waren drei sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – TuS Groß St. Florian, 1:3 (1:2)

63 Sebastian Stanzer 1:3

38 Sebastian Stanzer 1:2

16 Christian Fauland 1:1

2 Eigentor durch Primoz Potocnik 0:1

Startformation:

Hengsberg: Dominik Huberts, Dominik Prettenthaler, Thomas Friess , BEd, Patrick Petrac, Primoz Potocnik, Niko Vajda, BEd Stefan Zöhrer, Stefan Sackl (K), Lukas Andreas Robier, Christoph Stoiser, Christian Fauland

Groß St. Florian: Christoph Leitinger - Raphael Flechl, Patrick Pauritsch, Rene Raudner, Simon Braunsar (K), Paul Reisinger, Elias Rumpf - DI Zija Lleshi, Sebastian Stanzer, Christian Tschermanek, Alexander Muster

by ReD

Foto: Elisabeth Tappler