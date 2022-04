Erster Sieg: Flavia Solva stoppt Talfahrt

Details Samstag, 30. April 2022 21:04

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Flavia Solva mit 1:0 gegen SV RB Pichler Bau Gralla für sich entschied. Einen packenden Auftritt legte Flavia Solva dabei jedoch nicht hin, die Hausherren feierten ihren ersten Sieg in der Rückrunde dennoch. Für die unterlegenen Gegner aus Gralla wird die Luft immer dünner - die Kapun-Elf hat nun die rote Laterne inne.

Am Ende jubelten die Römer über den 1:0 Heimsieg gegen den Lokalrivalen Gralla

Spielcharakter: Most gegen Essig

600 Besucher erwarteten ein rassiges und spannendes Derby im Römerstadion - Cevapcici, Bratwürstl und eisgekühlte Getränke waren genügend da - alles war für ein Fussballfest angerichtet. Einzig die Leistungen der Akteure am Feld blieben hinter den Erwartungen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Auch im zweiten Durchgang geizte die Partie mit Chancen, manch einer unter den Besuchern sprach gar von einem Spiel "Most gegen Essig". Dominik Wurzinger brachte sein Team in der 58. Minute nach vorn, das war es auch schon gewesen. Am Ende behielt SV Flavia Solva gegen SV Gralla die Oberhand und holte den ersten Dreier im Frühjahr. Ein wichtiger Sieg für die Elf von Christopher Marat und für den gesamten Traditionsverein.

Hier setzt sich Torschütze Dominik Wurzinger gegen die Abwehr der Gralliger durch

Flavia klettert die Tabelle empor und ist jetzt an sechster Stelle

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Flavia Solva in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat SV Flavia Solva momentan auf dem Konto. Nach sieben sieglosen Spielen ist Flavia Solva wieder in der Erfolgsspur.

Gralla muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf 14. Rang hielt sich der Gast in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die achte Position inne. Mit lediglich 16 Zählern aus 20 Partien steht SV RB Pichler Bau Gralla auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff von SV Gralla herrscht Flaute.

Erst 20-mal brachte Gralla den Ball im gegnerischen Tor unter. Drei Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat SV RB Pichler Bau Gralla derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für SV Gralla nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Tobias Ringert muss mit seinen Flavianern am Freitag wieder ran. Es wartet um 19 Uhr der SV Dobl.

Gralla muss gegen Bad Gams voll punkten sonst wird der Schrei der Gebietsliga immer lauter

SV Flavia Solva stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV TIBA Austria Dobl vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Gralla SC hagebau Wallner Bad Gams. Bei diesem Spiel müssen drei Punkte für die Heimischen her, denn sonst entpuppt sich der Klassenerhalt womöglich als "Mission Impossible" für den SV Gralla.

Stimmen zum Spiel:

Christopher Marat, Trainer Flavia:

"WIr haben drei wichtige Punkte geholt, mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Herbert Gürtl, Sportdirektor Gralla:

"Das war heute eine reine Enttäuschung. So werden wir vom Abstieg nicht wegkommen!"

Unterliga West: SV Flavia Solva – SV RB Pichler Bau Gralla, 1:0 (0:0)

58 Dominik Wurzinger 1:0

by ReD

Fotos: Christian Fauland