Vier Stück: Bad Gams holt sich gegen Leibnitz eine Packung ab

Details Sonntag, 01. Mai 2022 22:52

Seit Thomas Hack beim 1. FC Leibnitz das Trainerzepter schwingt hat der Klub aus der Bezirksstadt noch kein Meisterschaftsspiel verloren. Auch für den SC Bad Gams waren die Leibnitzer eine Nummer zu groß - die Heimischen holten sich eine 0:4 Klatsche ab. Der Lauf des 1. FC Leibnitz hält also an. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass einige Stammspieler und Leistungsträger des Vereins die Mannschaft im Frühjahr verlassen haben.

Im Siegesrausch: Gegen den 1. FC Leibnitz ist derzeit kein Kraut gewachsen.

Nach zwanzig Minuten stand es bereits 2:0 für den 1. FC Leibnitz

Eigentlich war der Braten bereits nach zwanzig Minuten gegessen. Zu dominant und spielstark traten die Gäste auf. Thomas Tauss (18.). und Dominik Divjak (20.) sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse - mit dem 2:0 aus Sicht der Auswärtigen ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel ging es in eine Richtung weiter - nach 73 Minuten stand es 3:0 - Torschütze Emil Novi. Mit seinem Premierentor für Leibnitz stellte Aldin Aganovic schließlich in der 84. Minute den 4:0-Sieg für den Gast sicher. Schlussendlich reklamierte 1. FC Leibnitz einen Sieg in der Fremde für sich und wies SC hagebau Wallner Bad Gams in die Schranken.

Aldin Aganovic (hier noch im Dress von SC Kalsdorf) erzielte sein Premierentor

Bad Gams bleibt zuhause hinter den Erwartungen

SC Bad Gams muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken der Heimmannschaft. Auf heimischem Rasen schnitt Bad Gams jedenfalls ziemlich schwach ab (3-2-5). Sechs Runden vor Schluß steht SC hagebau Wallner Bad Gams mit 27 Punkten auf Platz sieben. Insbesondere an vorderster Front kommt Bad Gams nicht zur Entfaltung, sodass nur 29 erzielte Treffer auf das Konto von SC Bad Gams gehen. 8 Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat SC hagebau Wallner Bad Gams momentan auf dem Konto.

Erfolgscoach: Thomas Hack ist mit seinen Leibnitzer im Frühjahr noch ungeschlagen

Leibnitz rangiert nun mit einem Punkt Vorsprung auf Bad Schwanberg an zweiter Stelle

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich 1. FC Leibnitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Mit nur 24 Gegentoren hat 1. FC Leibnitz die beste Defensive der Unterliga West. Leibnitz ist in puncto Gegentreffern sogar besser als der Leader Tillmitsch. Mit dem Sieg baute der Fusionsklub die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Hack-Truppe 13 Siege, drei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Leibnitz seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Kommende Woche tritt SC Bad Gams bei SV RB Pichler Bau Gralla an (Samstag, 17:00 Uhr), parallel genießt 1. FC Leibnitz Heimrecht gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn.

Stimme zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer 1. FC Leibnitz:

"Eine gesamtheitliche Top-Mannschaftsleistung hat uns gegen Bad Gams einen souveränen Auswärtsdreier gebracht."

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – 1. FC Leibnitz, 0:4 (0:2)

84 Aldin Aganovic 0:4

73 Emil Novi 0:3

20 Dominik Divjak 0:2

18 Thomas Tauss 0:1

Startformationen:

Bad Gams: Daniel Kinzer - Alexander Piantschitsch, Mathias Pronneg, Andreas Ganster, Martin Ganster, David Madl - Miha Zajc, Jonas Lamprecht, Semir Alija, Johann Edegger - Andreas Ehmann (K)

FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mirza Malagic, Alexander Pototschnik, David Scheucher - Emanuel Wruss, Dominik Divjak, Thomas Tauss, Konstantin Bauer - Emil Novi, Kevin Pirker (K)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller & FC Leibnitz/Facebook