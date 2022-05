Machtdemonstration: USV Hengsberg überrennt Tus St. Veit/S.

Details Samstag, 21. Mai 2022 09:52

Erfolglos ging der Auswärtstermin von Tus St. Veit/S. bei USV Hengsberg über die Bühne. St. Veit/S. verlor das Match mit 1:5. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Hengsberg wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte die Tus St. Veit in der Südsteiermark die Heimmannschaft noch mit einem beeindruckenden 6:1 vom Feld gefegt - doch bei dieser Begegnung kam alles anders.

Domen Bevk (rechts) steuerte zwei Treffer bei

St. Veit war ohne Chance

Die Hausherren drückten die Gäste von Beginn an in ihre eigene Hälfte und dominierten die Gegner vom Start weg. Die Tus St. Veit/S. geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Niko Vajda das schnelle 1:0 für USV Kötz-Haus Hengsberg erzielte. Domen Bevk erhöhte für USV Hengsberg auf 2:0 (28.). Nach nach einem schönen Zuspiel von Stefan Sackl schob er den Ball ins recht Eck. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel durften die Gäste kurz hoffen - Zan Plajnsek war mit dem 1:2 für St. Veit/S. zur Stelle (42.). Ein Tor auf Seiten von Hengsberg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Nach dem Wiederbeginn ging es in ähnlicher Tonart weiter, Hengsberg hielt den Taktstock fest in den Händen. Lukas Andreas Robier beförderte das Leder zum 3:1 von USV Kötz-Haus Hengsberg in die Maschen (55.). Stefan Sackl schraubte das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 4:1 für USV Hengsberg in die Höhe. Jetzt war der Braten entgültig gegessen. In der Nachspielzeit besserte Bevk seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Hengsberg erzielte. Letztlich feierte USV Kötz-Haus Hengsberg gegen Tus St. Veit in der Südsteiermark nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Hengsberg macht wichtige Punkte gegen den Abstieg

USV Hengsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Hengsberg im unteren Mittelfeld des Tableaus. USV Kötz-Haus Hengsberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und 11 Pleiten. In den letzten fünf Partien rief USV Hengsberg konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Kurz vor Saisonende steht Tus St. Veit/S. mit 30 Punkten auf Platz sechs. Acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. St. Veit/S. wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Hengsberg stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei SV Flavia Solva vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Tus St. Veit in der Südsteiermark FC Raiffeisen Ligist.

Stimme zum Spiel:

Gerald Tödtling, Trainer Hengsberg:

"Das war ein super Spiel meiner Mannschaft und eines besten Heimspiel im Frühjahr. Damit ist uns ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen."

Unterliga West: USV Kötz-Haus Hengsberg – Tus St. Veit in der Südsteiermark, 5:1 (2:1)

91 Domen Bevk 5:1

79 Stefan Sackl 4:1

55 Lukas Andreas Robier 3:1

42 Zan Plajnsek 2:1

28 Domen Bevk 2:0

10 Niko Vajda 1:0

Startformation:

Hengsberg: Dominik Huberts, Thomas Friess, Patrick Petrac, Primoz Potocnik, Domen Bevk, Niko Vajda, Stefan Sackl (K), Lukas Andreas Robier, BEd Stefan Zöhrer, Matej Sosteric, Christian Fauland

St. Veit/Vogau: Patrick Schantl - Aljaz Gersak, Jan Martin Adamer, Maximilian Ringert (K), Ralph Jelen, Stefan Krofitsch - Rok Horvat, Zan Plajnsek, Miha Psajd, Christoph Puntigam - Robert Kurez

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler