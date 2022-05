Ungefährderter Derbysieg: SV Tillmitsch ist auch von Leibnitz nicht zu bezwingen

Details Sonntag, 29. Mai 2022 11:51

Mit SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch und 1. FC Leibnitz trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien SV Tillmitsch aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Damit wurde SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch der Favoritenrolle vollends gerecht. Der Unterliga-West Meister hat nach diesem Viertore-Spektakel bereits 103 Saisontreffer erzielt.

Niemand hat es bisher in der Unterliga noch geschafft den Tillmitsch Panthers die Krallen zu ziehen.

Nach 45 Minuten stand es noch 1:1

Die Gäste aus Leibnitz starteten sehr selbstbewusst und wollten dem Meister die Schneid abkaufen. Sie attackierten sehr früh und ließen den Gegnern anfangs nicht viel Platz um ihr gefürchtetes Offensivspiel aufzuziehen - produzierten aber selbst kaum Tormöglichkeiten. In der 16. Minute übersah, der ansonsten sehr gute Schiedsrichter Alexander Pintscher ein lupenreines Handspiel im Sechzehner der Gäste - trotz heftiger Reklamationen der Panthers gab er den Strafstoß nicht.

In der 27. Minute durfte der Teil unter den 350 Besuchern, dessen Herz für den Heimverein schlug, zum ersten mal jubeln. Dominik Hackinger sorgte für das 1:0 und gleichzeitig für das 100. Tor der Tillmitscher in der laufenden Meisterschaft. Ehe es in die Kabinen ging, markierte David Lonzaric nach einem Eckball das 1:1 für 1. FC Leibnitz (45.). Zur Halbzeit war die Partie deshalb noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Kinhamer und Hackinger trafen doppelt

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste knapp an der Führung dran - ein einstudierter Eckball führte aber nicht zum gewünschten Erfolg. Patrick Kinhamer sorgte mit einem schnellen Doppelpack (59./62.) für die Vorentscheidung und schockte den 1. FC Leibnitz. Hackinger besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für SV Tillmitsch (77.). Sein Schuss mit dem Aussenrist war besonders sehenswert. Am Ende stand der Tabellenprimus als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Thomas Zündel war einer der besten Spieler am Platz

Rekordverdächtige 103 Treffer haben die Tillmitsch Panthers in dieser Saison bereits erzielt

Mit nur 26 Gegentoren stellt SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch die sicherste Abwehr der Liga. SV Tillmitsch weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 23 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige 23 Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Kurz vor Saisonende belegt 1. FC Leibnitz mit 46 Punkten den dritten Tabellenplatz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei 1. FC Leibnitz. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Am Samstag muss SV Tillmitsch bei Tus St. Veit in der Südsteiermark ran, zeitgleich wird 1. FC Leibnitz von SV RB Pichler Bau Gralla in Empfang genommen.

Johann Bartl absolviert gerade sein UEFA-A Diplom. Er kann seinen Trainerkollegen wieder einmal von einem erfolgreichen Wochenende berichten

Stimmen zum Spiel:

Willi Zirngast, Präsident Tillmitsch:

"Das war ein würdiges Derby mit viel rassigen Zweikämpfen. Leibnitz hat uns von der ersten Minute an das Spiel schwer gemacht und schnell attackiert. Nach dem 1:0 haben wir es verabsäumt den zweiten Treffer zu machen und somit war das Unentschieden zur Halbzeit gerecht. In der zweiten Hälfte haben wir dann unser gewohntes Spiel aufgezogen und den Gegner nicht mehr ins Match kommen lassen. Die Qualität unserer Mannschaft hat sich schlussendlich durchgesetzt. Großes Lob an unsere Jungs , die bis zum Schluss gezeigt haben, wieso sie verdient Meister geworden sind. Ich gratuliere auch unserem Trainerteam zum Derbysieg!"

Markus Gudenus, Obmann Leibnitz:

"Das war das erwartet harte Derby. Leider ist es uns nicht gelungen Tillmitsch zu knacken. Ich gratuliere den Panthers zum Meistertitel."

Unterliga West: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – 1. FC Leibnitz, 4:1 (1:1)

77 Dominik Hackinger 4:1

62 Patrick Kinhamer 3:1

59 Patrick Kinhamer 2:1

45 David Lonzaric 1:1

27 Dominik Hackinger 1:0

Startformationen:

SV Tillmitsch: Valentino Maric - Filip Pocrnja, Emir Dautovic - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K), Matija Rožman, Dan Krajnc, Markus Hüttler - Dominik Hackinger , BA MA, Jernej Leskovar, Patrick Kinhamer

FC Leibnitz: Aldin Malagic - David Lonzaric, Mirza Malagic, Matthias Gottfried Labudik, Alexander Pototschnik, David Scheucher - Dominik Divjak, Thomas Tauss, Konstantin Bauer - Emil Novi, Kevin Pirker (K)

by René Dretnik

Fotos: Martin Löscher