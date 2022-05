Adios Abstiegskampf: Groß St. Florian fixiert den Klassenerhalt

Details Sonntag, 29. Mai 2022 18:39

TuS Groß St. Florian kam gegen SC hagebau Wallner Bad Gams zu einem klaren 4:1-Erfolg. Mit diesen wichtigen drei Punkten hat sich die Elf von Patrick Haring endgültig aus dem Kampf um den Abstieg verabschiedet - der Klassenerhalt wurde parzelliert. In Groß St. Florian atmet man auf, denn eine Unterliga West ohne die Mannschaft aus der Weststeiermark wäre nicht nur für die Verantwortlichen im Verein kaum vorstellbar gewesen.

Nach dem Derbysieg gegen Bad Gams ist der Klassenerhalt für Groß St. Florian fix.

Nach 13 Minuten stand es 2:0 für die Gäste

Groß St. Florian erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christian Tschermanek traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Sebastian Stanzer den Vorsprung des Gasts. Noch vor der Halbzeit legte Tschermanek seinen zweiten Treffer nach (43.). TuS Groß St. Florian dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Zija Lleshi schraubte das Ergebnis in der 66. Minute mit dem 4:0 für Groß St. Florian in die Höhe. Simon Zirngast gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für Bad Gams (91.). Schlussendlich reklamierte TuS Groß St. Florian einen Sieg in der Fremde für sich und wies das Heimteam in die Schranken.

Christian Tschermanek markierte einen Doppelpack

SC hagebau Wallner Bad Gams muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Bad Gams befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Wo bei Bad Gams der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 36 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt Groß St. Florian eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. TuS Groß St. Florian bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Groß St. Florian kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist SC hagebau Wallner Bad Gams zu USV Kötz-Haus Hengsberg, gleichzeitig begrüßt TuS Groß St. Florian GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft. Sie hat den Abstiegskampf die letzten Wochen angenommen und hat mit eigenen Kräften aus der gefährlichen Zone entfernt."

Unterliga West: SC hagebau Wallner Bad Gams – TuS Groß St. Florian, 1:4 (0:3)

91 Simon Zirngast 1:4

66 Zija Lleshi 0:4

43 Christian Tschermanek 0:3

12 Sebastian Stanzer 0:2

4 Christian Tschermanek 0:1

Startformationen:

Bad Gams: Daniel Kinzer - Alexander Piantschitsch, Mathias Pronneg, Martin Ganster - Miha Zajc, Jonas Lamprecht, Semir Alija, Johann Edegger - Florian Thomann, Andreas Ehmann (K), Simon Zirngast

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija - Raphael Flechl, Patrick Pauritsch, Rene Raudner, Simon Braunsar (K), Paul Reisinger, Elias Rumpf - DI Zija Lleshi, Sebastian Stanzer, Christian Tschermanek, Alexander Muster

by René Dretnik

Foto: Tus Groß St. Florian/Facebook