Ein Tor macht den Unterschied - Ligist bezwingt Flavia

Details Samstag, 13. August 2022 15:52

FC G&P-Enegietechnik Ligist holte den ersten Saisonsieg gegen SV Flavia Solva durch einen 2:1-Erfolg.

Der Heimsieg wurde in Ligist gebührend gefeiert

Flavia vergab zu Beginn zwei Großchancen

In den ersten zehn Minuten waren die Gäste sehr bemüht und wollten den schnellen Torerfolg erzwingen. Die Römer aus Wagna brachten jedoch ihre beiden Großchancen nicht im Tor unter. Mit der ersten Ligister Möglichkeit klingelte es bereits im Kasten der Flavianer - Dominic Scheiber brachte sein Team in der 16. Minute nach vorn. Komfortabel war die Pausenführung von FC Ligist nicht, aber immerhin ging das Heimteam mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Im zweiten Spielabschnitt übernahmen die Hausherren das Kommando. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel wurde es bereits brandgefährlich für Flavia-Keeper Mathias Johs - er konnte den gefährlichen Heber von Matthias Repic entschärfen. In Minute 55 fing Scheiber einen Auswurf ab, zog ab in Richtung gegnerisches Tor, übergab das Leder an Lukas Ofner und er erhöhte den Vorsprung von FC G&P-Enegietechnik Ligist auf 2:0.

Niklas Deutschmann hatte eine tolle Möglichkeit vor den Beinen

Lukas Ofner und Dominic Scheiber trafen für Ligist

Kurz vor Ultimo war noch Dominik Wurzinger zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Flavia Solva verantwortlich (81.). Dieser Treffer diente aber nur mehr der Ergebniskorrektur - am Schluss siegte FC Ligist gegen die Gäste.

Am nächsten Freitag reist FC G&P-Enegietechnik Ligist zu SV Bad Schwanberg, zeitgleich empfängt SV Flavia Solva SC hagebau Wallner Bad Gams.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Krasser, sportlicher Leiter Ligist:

"Flavia hatte mit den zwei Großchancen einen guten Start in das Spiel. Mit dem Tor durch Dominic Scheiber sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Nach dem 2:0 haben wir es verabsäumt nachzulegen, somit wurde es am Ende nochmals eng. Wir sind natürlich sehr zufrieden mit den drei Punkten und wollen nun auch in Schwanberg bestehen."

Christoph Marat, Trainer Flavia:

"Das waren drei verdiente Punkte für Ligist."

Startformationen:

Ligist: Lukas Schmelzer-Schelch - Michael Capretti, Stefan Freisinger, Oliver Blumauer, Rene Kollmann, Raphael Appler - Lukas Ofner, Patrick Hutter, Matthias Lackner - Matthias Repic (K), Dominic Scheiber

Flavia Solva: Mathias Johs, Dan Krajnc, Matija Rozman, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Fabian Pucher, Sandro Mally (K), Tobias Ringert, Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Lukas Überbacher

Unterliga West: FC G&P-Enegietechnik Ligist – SV Flavia Solva, 2:1 (1:0)

81 Dominik Wurzinger 2:1

55 Lukas Ofner 2:0

16 Dominic Scheiber 1:0

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler und Christian Fauland