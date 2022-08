Gelungenes Kleindienst-Debüt: Flavia gewinnt gegen Bad Gams

Details Samstag, 20. August 2022 12:39

Der Start ins neue Spieljahr ging für SC hagebau Wallner Bad Gams mit dem 0:3 gegen SV Flavia Solva vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte SC Bad Gams nicht einen Zähler. Für den SV Flavia, der ja diese Woche mit Udo Kleindienst einen neuen Trainer verpflichtete (Bericht), war dies der erste Saisonsieg.

Flavia freut sich über den ersten Saisonsieg

Neuzugang Matija Rozmann steuerte zwei Treffer bei

Ein Doppelpack brachte Flavia Solva in eine komfortable Position: Matija Rozman war gleich zweimal zur Stelle (9./24.). Beim ersten Treffer düpierte er einen Verteidiger und schloss die Aktion sauber ab, traf er - nach schönem Zuspiel von Niklas Deutschmann präzise ins lange Eck. Flavia wollte noch vor dem Ende der ersten Halbzeit eines drauflegen verzeichnete auch noch einige Möglichkeiten und einen Stangenschuss - brachte den Ball aber bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs nicht mehr im Tor unter.

In der zweiten Halbzeit nahmen die Römer den Fuß etwas vom Gas, kontrollierten das Spiel aber dennoch weitgehends und ließen keine Chance zu. Nach einem Elfer-Foul an Dominik Wurzinger verwertete Niklas Deutschmann den Strafstoß (82.) und sorgte für den 3:0 Endstand.

Nächste Woche trifft Flavia auf den SV Lannach

Für die Heimmannschaft steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und eine Niederlage aufwies. SC hagebau Wallner Bad Gams ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Flavia Solva wird am kommenden Freitag (19 Uhr) von SV Grapos Lannach empfangen. Der SC Bad Gams empfängt am 27.8. um 17 Uhr den SV Bad Schwanberg.



Stimme zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Flavia:

"Die Spieler haben nach zwei Trainingseinheiten sehr viel umgesetzt. Ich wollte, dass sie nicht für mich spielen, sondern für den Verein und sich beim alten Trainer mit einem Sieg bedanken. Das ist gelungen. Ich bin hundertprozentig von der Mannschaft überzeugt, wenn sie auch von mir überzeugt ist, dann werden wir gemeinsam viele Erfolge feiern."

Patrick Posch, Trainer Bad Gams:

"Derzeit läuft es bei uns nicht. Wir haben acht Ausfälle zu beklagen, das ist nicht zu kompensieren. Jeder in der Mannschaft gibt immer alles, leider es nicht!"

Unterliga West: SV Flavia Solva – SC hagebau Wallner Bad Gams, 3:0 (2:0)

82 Niklas Deutschmann 3:0

24 Matija Rozman 2:0

9 Matija Rozman 1:0

Startformationen:

Flavia Solva: Mathias Johs, Dan Krajnc, Alexander Hesse, Matija Rozman, Ivan Grabovac, Nemanja Boljanovic, Sandro Mally (K), Tobias Ringert, Dominik Wurzinger, Niklas Deutschmann, Lukas Überbacher

Bad Gams: Daniel Kinzer - Nic Hechtfisch, Alexander Piantschitsch, Philipp Koch (K), Mathias Pronneg, Andreas Ganster, David Madl - Miha Zajc, Lukas Dengg, Lovro Sarlija - Rok Koren

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland